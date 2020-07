S rostoucím zájmem veřejnosti i firem o virtuální (VR) a rozšířenou realitu (AR) se čím dál více platforem začíná zvolna ubírat směrem k interaktivním 3D reklamám. Takové reklamy totiž daleko více zaujmou pozornost, kterou navíc udrží (o 47 % déle), což reklamu dělá daleko více zapamatovatelnou (o 32 %). Díky tomu tak tyto 3D interaktivní reklamy mají 9krát větší dopad na finální rozhodnutí zákazníků nakoupit a navíc marketérům pomáhají budovat brand efektivněji.

Google svůj 3D formát testuje již od minulého roku s vybranými partnery (např. Purina, Nissan, Belvedere Vodka – viz ZDE). Až nyní jej ale zpřístupnil také široké veřejnosti ve formě interaktivního mobilního 3D formátu Swirl. Ten je nyní dostupný po celém světě inzerentům, kteří pracují s Display & Video 360.



Co to všechno umí? Reklama reaguje už na scrollování stránkou (např. posouváním, rotací produktu), a to přitahuje pozornost. Swirl ale zaujme zejména svojí interaktivitou. Přímo v oknu reklamy si totiž můžete produkt zvětšit nebo otočit a blíž si ho tak prohlédnout. Nebo na to můžete jít kreativně jako třeba Purina. Tento výrobce jídla pro domácí mazlíčky využil 3D reklamu tak, že lidem umožnil si digitálně zaházet míček s pejskem na obrazovce. Tímto způsobem tak značka může aktivizovat běžně jinak pasivní konzumenty reklamy, kteří často reklamně nevěnují žádnou pozornost. To se díky 3D Swirl právě značce Purina podařilo 6krát více než při použití ostatních formátů (6krát vyšší engagement).

Jak na to? Implementace není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Ostatně kdokoliv může tento formát používat i v prostředí Google Web Designer a při tvorbě kreativ využít databázi 3D objektů od Googlu Poly. Na support stránkách Googlu navíc najdete manuály s jednotlivými kroky (např. manuál ke komponentě Swirl a návod na tvorbu 3D kreativ).

Výzvou však pro značky a agentury může být profesionální tvorba 3D objektů do reklamy a zahrnutí formátu Swirl do multi-channel strategie tak, aby měřitelně přinášel profit (což stále mnohé značky a agentury nedokážou ani měřit). Jen tvorba 3D modelu může zabrat několik hodin, občas i desítek, a to mnohdy i s přístupem k profesionálním nástrojům. Nemluvě o potřebné zkušenosti, talentu, a kreativitě grafických expertů, kteří s 3D technologií pracují.

Shrnutí

Kvůli vysoké počáteční investici zatím stále s 3D reklamou pracují spíše jen společnosti, které jsou výjimečně inovativní a běžně investují vyšší sumy do online marketingu. Takové reklamy mohou být ale velmi efektivní, zejména pokud doplňují celou online strategii značky, a společnostem tak dávají nové možnosti pro marketingový růst. Jak to už tak tedy bývá, i tento prozatím nový formát jistě brzy bude mnohem dostupnější i pro ostatní inzerenty.