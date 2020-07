V sekci tištěných médií si letos nejvíce cen odnesla agentura Boomerang, v online obsahu byla nejúspěšnější Follow Bubble a klientem roku se stala Škoda Auto.

V soutěži Fénix content marketing se hodnotila kvalita offline i online firemních médií, a to celkem ve 24 kategoriích. Dále se posuzovala content marketingová strategie, volilo to nejlepší z neziskového sektoru, hodnotila tvorba obsahu ve čtyřech oborových segmentech (auto/moto, bankovnictví a finance, krása a móda, reality). Uděleno bylo také šest zvláštních ocenění a zvolen klient roku.

V kategorii B2B časopisy zvítězila společnost Makro Cash&Carry s odborným časopisem Gaxtro, který pro něj připravuje Salt&Pepper Agency. V kategorii B2C časopisy dostal první cenu Scuderia Magazín, který má na starosti Luova Publishing. Zmíněný titul byl oceněn i jako jeden ze dvou nejlepších v oborové kategorii Best in auto/moto, o první příčku se dělil s časopisem Volkswagen společnosti Porsche Česká republika (Boomerang Communication). Agentuře Luova Publishing se dařilo také v kategorii Best in krása a móda, kde si odnesla opět jednu ze dvou prvních cen, a to za SEW magazín pro Quatro trade. Bodovala rovněž s brožurou mobility Polaď Prahu pro Magistrát hlavního města Prahy, s ní zvítězila v kategoriích Jednorázová média – brožury a Nejlepší ilustrace a její použití.

Nejvíce cen letos ovšem putovalo do agentury Boomerang Communication. Ta zvítězila celkem v pěti kategoriích, ve čtyřech dosáhla na stříbro a ve dvou na bronz. Současně získala dvě zvláštní ocenění: za inovaci pro LMC a za redesign pro Vermont Holding. Boomerang je také jednou z agentur (včetně Friends, Peppermint digital, wolleinfilms) klienta roku Škody Auto, pro níž připravuje například noviny Škoda Mobil (1. cena v kategorii B2E noviny).

V sekci online médií byla nejúspěšnější agentura Follow Bubble. Ta zvítězila ve dvou kategoriích: s McDonald’s a jejich obsahem na YouTube McDonald’s TV a s Tchibo Praha a jejich blogem. Follow Bubble získala s McDonald’s ještě i jedno stříbro za obsah na Instagramu a bronz za obsah na Facebooku.

Vítězem kategorie Instagram se stal projekt Instagram kantýny společnosti AMBI CZ, který připravil její interní tým. Jako nejlepší facebooková komunikace byla ohodnocena ta od značky Jägermeister, na níž pracovala agentura Peppermint digital. Za nejúspěšnější kampaň na sociálních sítích byla zvolena „Chci VUT“ Vysokého učení technického v Brně. Nebyla ale jedinou oceněnou vysokou školou. Masarykova univerzita získala zlato v kategorii Online magazín. Navíc její Magazín M získal Zvláštní ocenění – nováček. Nejlepším videem je „Prezidentský projev, který se nikdy nestal“ od HBO Europe a Symbio Digital.

První cenu v content marketingové strategii si odnesla americká ambasáda za projekt Možnost volby od agentury Konektor Social. V kategorii Neziskový sektor zvítězily projekty Klubu nemocných cystickou fibrózou, na nichž pracovaly Elite Solutions a Audio Partner. Klub získal také zlato za Benefiční kalendář Slané ženy 2020 a jako nejlepší byly vyhodnoceny i jeho fotografie a jejich využití.

Kompletní výsledky a také galerii nejlepších prací najdete níže.

Do letošního sedmého ročníku soutěže Fénix content marketing bylo přihlášeno 173 prací, které od 10. června do poloviny července hodnotilo 36 porotců. Nejsilnějšími kategoriemi byly Social media kampaň a B2C magazíny. Mezi největší přihlašovatele do soutěže patřila agentura Boomerang communications, Luova publishing, Škoda Auto, ČSOB, agentury Follow Bubble, Elite solutions a Brainz, vydavatelství Premium Media Group.

Soutěž získala nové přihlašovatele jak z řad zadavatelů, tak agentur, které se do soutěže hlásily poprvé – například Chilli Production, Mustard, Wedigital a další. Letos významně posílila online část soutěže a NGO kategorie, do které je každoročně možné zaslat přihlášky zdarma. Letos se zúčastnilo v této oblasti 17 projektů.

Kvůli letošní koronakrizi se nebude konat slavnostní večer s vyhlášením vítězů – event bude rozdělen do 15 menších akcí, které se budou konat během srpna. „Vyhlášení bude probíhat po skupinkách maximálně 30 lidí tak, abychom se nesešli ve 400 lidech, s rouškami a neskončili jsme všichni v karanténě v případě jednoho nemocného na akci. Se soutěžícími komunikujeme individuálně, celý komunikační i realizační plán jsme museli změnit a někteří partneři nám nepomohli, protože jim chyběl ‚velký event‘. Já to vnímám jako zodpovědné a racionální rozhodnutí. Věřím, že k našemu klasickému vyhlášení cen se vrátíme příští rok,“ říká Kateřina Borovanská, ředitelka soutěže.

I z důvodu letošní nestandardní situace budou projekty blíže představovány na sociálních sítích a přibude také série podcastů s tvůrci těch nejlepších projektů.