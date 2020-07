Alza.cz se pouští do zatím největšího rozšíření vlastních výdejních schránek, tzv. AlzaBoxů. Jejich počet se má do roku 2021 až zpětinásobit. Praktické úložné boxy dostupné 24/7 se firmě velmi osvědčily i během koronakrize jako bezpečné a bezkontaktní místo při vyzvedávání objednávek. Nová odběrná místa Alza vybuduje kromě Česka i na Slovensku a v Maďarsku a do budoucna chce do jejich chodu zapojit také města, obce, firmy a veřejné instituce.

Největší český e-shop v současnosti provozuje ve třech zemích celkem 205 AlzaBoxů a jeho ambicí je přidat další stovky nových. V plánu je mít po celé ČR dohromady přes 600 boxů, zhruba 300 na Slovensku a 100 v Maďarsku. Nové výdejní schránky už Alza v posledních dnech nainstalovala na desítkách míst, například v Teplicích, Domažlicích, Litvínově, v Hronově nebo Prostějově, na Slovensku síť rozšíří např. v Banské Bystrici, Žilině či Myjavě. Řada lokací byla vytipována ve spolupráci se zákazníky.

Bezpečné a nonstop dostupné boxy se firmě osvědčily i během nouzového stavu – zájem o tento způsob vyzvednutí zboží byl srovnatelný s vánoční sezonou. „Od března do června 2020 se vytíženost schránek zvedla v průměru o více než 130 % ve srovnání s loňskem a za celé období takto firma doručila stovky tisíc zásilek. AlzaBoxy jsou ideální řešení pro bezkontaktní, a tím pádem bezpečný výdej objednávek – vyzvednutí zásilky trvá zpravidla jen několik vteřin a s každým závozem navíc boxy dezinfikujeme. Právě možnost bezkontaktního výdeje nás utvrdila v rozhodnutí instalovat nové schránky a přiblížit se zákazníkům v dalších městech. Chceme být připravení jak na hlavní sezonu, tak na případnou druhou vlnu pandemie,“ uvádí ředitel expanze a facility Alza.cz Jan Moudřík, který zároveň dodává, že na display AlzaBoxů se bude přidávat také antibakteriální folie, jež slouží jako prevence proti šíření nákazy.

Instalaci více než 800 nových schránek chce firma zvládnout během pouhých několika měsíců, v plánu je zprovoznit 120–150 AlzaBoxů každý měsíc. K dalšímu rozšiřování své sítě by Alza ráda přizvala také města, obce, veřejné instituce a firmy, které mohou prostřednictvím formuláře požádat o umístění AlzaBoxu na místo dle jejich potřeb. Tímto by však pro ně spolupráce s e-shopem neskončila. Alza nyní připravuje obchodní model na bázi franšízy, který by umožnil zapojeným partnerům čerpat z provozování úložné schránky i další výhody. Tento model by měla firma spustit v druhé polovině letošního roku.

Do AlzaBoxů si zákazníci nejčastěji nechávají doručit zboží menších rozměrů, ale vejde se do nich například i šicí stroj nebo motorová pila. Nejvytíženější místa pro výdej zboží se nachází v Praze, středních Čechách, Ostravě a Bratislavě – denně vydají v průměru 50 zásilek. Zboží se do boxů zaváží 7 dní v týdnu, ve velkých městech jako je Praha, Ostrava či Bratislava i několikrát denně. Více zde.