Od 1. července startuje další série reklamní kampaně Bohemia Energy s názvem „Nic na vás nehrajeme“. Nebudou v ní chybět tradiční protagonisté – Pavel Liška a Marek Daniel. Reklamu v televizi podpoří také sponzorské vzkazy a komunikace proběhne i v on-line prostředí a také v rozhlase.

Koncept reklamy, kterou se „nikdy nepodařilo natočit“, ale přesto je v médiích vysílána, představila Bohemia Energy před dvěma roky. „Kampaň byla velmi úspěšná, a proto na ni navazujeme další sérií spotů. Tematicky se i nadále zaměřujeme na boření mýtů, které kolem dodávek energií stále panují, a rovněž na klíčové benefity, které Bohemia Energy svým zákazníkům nabízí,“ uvádí Hana Novotná, PR manažerka Bohemia Energy.

Další série přijde po prázdninách

Prvním konceptem z druhé série je téma snadného získání úspor za energie. Pavel Liška v kampani vystoupí jako „vzpěrač“, který se snaží zvednout obrovské telefonní sluchátko. To má ilustrovat základní sdělení spotu – ušetřit za energie je opravdu jednoduché, stačí zvednout telefon a účty se sníží. „Chceme ukázat, že s námi je vše jednoduché, vše se dá zařídit po telefonu. Lidé nikam nemusí chodit, smlouvu lze zařídit vzdáleně s digitálním podpisem, nikdo ani nemusí navštěvovat zákazníka, pokud si to nepřeje. To jsou výhody, které lidé ocení i mimo koronavirovou krizi,“ říká o kampani Hana Novotná.

Koncept „Nic na vás nehrajeme“ využila firma i pro spot, který aktuálně reagoval na koronavirovou pandemii. „Díky nasazení všech zúčastněných jsme zrealizovali jeden z nejrychleji natočených spotů v dějinách české reklamy. Věříme, že na dosavadní úspěch celého konceptu navážeme i s těmi nejnovějšími spoty. Na další reklamy z nové série se mohou diváci těšit již po prázdninách,“ dodává Hana Novotná.

Kampaň bude postupně uvedena na televizních stanicích skupin Prima a Barrandov. Na internetu bude koncept využit zejména ve vyhledávání, ve videoobsahu, na sociálních sítích. Plánované jsou i rozhlasové spoty.