Za zábavou i do přírody s aplikací Vlakem na výlet láká po koronavirové přestávce nová kampaň Českých drah. Tvář drážních reklam Ivan Trojan přehodil výhybku na jinou kolej a z úspěšného byznysmena se stal ryzím pankáčem. Usměrňovat ho bude v roli dcery Veronika Marková, roli maminky hraje Kristýna Boková.

České dráhy

Zápletka TV spotu, v kampani vytvořené agenturou Havas, se inspirovala jedním z výletů, které aplikace nabízí – rodina cestuje do Moravského krasu na podzemní říčku Punkvu. Mediální nasazení zahrnuje OOH, print a digitální část kampaně. V radiovém spotu zazní punková píseň v podání hlavního hrdiny spotu. Kampaň, jejíž produkce se ujala agentura Total HelpArt poběží od pondělí 15. 6. do konce července.

Mitsubishi objevuje Česko

V printu, digitálu a na sociálních médiích pak poběží letní kampaň Objevujte Česko v Mitsubishi. Automobilová značka chce jejím prostřednictvím podpořit i tuzemský cestovní ruch a vedle svých vozidel tak bude ukazovat známé i méně známé lokality v České republice.







„Pro letošní léto jsme se snažili přijít s konceptem, který vychází ze stávajících ztížených možností cestovat do zahraničí a poukazuje tak na objevování krás u nás doma. Chceme se tím alespoň trošku zapojit do rozproudění české ekonomiky a samozřejmě představit naše vozy. Komunikovat tak budeme modely ASX, Outlander a Eclipse Cross,“ říká Marek Vodička, marketing a PR manager společnosti M Motors CZ.

Barbora Hájková, client service director agentury Scholz & Friends Praha, která kampaň realizovala, k tomu dodává, že podobné typy reklam jsou pro automobilky v aktuální situaci trendem: „Automobilky prochází těžkým obdobím a momentální situace jim nenahrává. Většina z konkurenčních značek proto staví svou aktuální strategii na podobné komunikaci.“

Do kampaně se zapojil i fotograf Martin Rak (@martinrakphoto). Na sociálních médiích bude Mitsubishi doporučovat výlety po různých místech v ČR ve spolupráci s influencery. Jedním z nich je například @karkys.

Podpora ohrožených druhů kultury

Art Directors Club (ADC) spustil v Praze kampaň Kultura je ohrožený druh. upozorňuje na důležitost podpory odvětví těžce zasaženého koronavirovými opatřeními. Se svým týmem ji připravil Jakub Cabejšek, člen ADC a kreativní ředitel agentur Mark BBDO a Proximity. Kampaň je pojata jako encyklopedie ohrožených druhů – profesionálů z oblasti kultury, kteří v důsledku vládních nařízení náhle přišli o práci a dostali se do existenčních problémů. S nadsázkou představuje méně známá, ale o to vzácnější povolání, bez kterých se živá kultura neobejde: zvukaře, kulisáky nebo osvětlovače.







„Obecně chceme poukázat na to, že když vymizí kulturní rozmanitost, může se brzy stát velký průšvih. Podobně jako je tomu v přírodě – proto ta paralela. Kromě toho je naše branže s kulturou úzce provázána a máme tak společný zájem na tom, aby to lidé v tomhle odvětví nezabalili,“ vysvětluje Daniel Petkevič, senior copywriter z Mark BBDO.

Aktuální projekt je další vlnou iniciativy Art Directors Club, v níž jeho členové dostávají prostor pro vyjádření ke společenským tématům na venkovních nosičích v hlavním městě díky spolupráci se společností s JCDecaux.

Ohroženým kulturním druhům vtiskla originální tvář ilustrátorka Troy ze studia DRAWetc., které se do projektu nezištně zapojilo. Jeho zakladatel, ilustrátor Vladimír Strejček, dodává: „Naše ilustrátorské studio je celé z ohrožených druhů, proto si navzájem pomáháme. A protože to děláme roky, tak rosteme pomalu a máme pevný kmen. Teď pomáháme my a já vím, že až bude třeba, tak někdo pomůže nám.“

Jedním ze způsobů, jak pomoci kultuře přežít, je finanční podpora od fanoušků. Kampaň odkazuje na dárcovskou platformu donio.cz, která pod hashtagem #KulturaZije sdružuje sbírky na podporu kulturních institucí a projektů v nouzi.

Za byznys výdejních míst

Novou komunikační kampaň spustila od začátku června i Zásilkovna a zaměřila ji na podporu vlastních výdejních míst. Projekt vytvořený s agenturou Social Park představuje příběhy vybraných obchodů z celého Česka a snaží se tím podpořit i jejich podnikání.

„Hlavním cílem je představit zákazníkům příběhy zajímavých výdejních míst a umožnit jim nahlédnout do toho, jak fungují. Chtěli bychom také touto cestou zviditelnit a tím podnikání podpořit výdejních míst a pomoci jim překlenout současnou situaci, kdy řada z nich čelí negativním důsledkům pandemie koronaviru. Kampaň má samozřejmě také obchodní cíl, a tím je získání nových výdejních míst tímto atraktivním způsobem,” komentoval projekt Milan Šmíd, CMO skupiny Packeta, pod níž Zásilkovna spadá.

Kampaň poběží v podobě seriálu na YouTube kanálu Zásilkovny, kde bude každý týden představovat jinou provozovnu. V České republice má Zásilkovna aktuálně téměř 3000 výdejních míst (cíl pro letošek je 4000), celá skupina Packeta jich má téměř 4300 (cíl pro 2020 je 5000).

Hlavně kvalita a český původ

Billa odstartovala novou komunikační strategii pro svou privátní značku Vocílka, jejíž tváří je šéfkuchař Jan Punčochář. Kampaň klade důraz na kvalitu a český původ výrobků této privátní značky.

„Značka Vocílka si už při založení v roce 2011 stanovila jasný cíl – navázat na tradici našich předků, zpracovávat maso ze špičkových chovů a za příznivou cenu zaručit zákazníkovi stoprocentní kvalitu. Od roku 2020 se zavazujeme, že původ masa bude výhradně český nejen u masa, ale i všech masných produktů značky Vocílka,“ uvedl k tomu generální ředitel Billa ČR Jaroslaw Szczypka.

Na všech obalech Vocílka bude umístěno redesignované logo značky s nápisem „Maso a uzeniny z českých chovů“, logo Česká potravina, na masných výrobcích i logo Vyrobeno podle české cechovní normy.

Kampaň poběží v TV, rádiu, tisku i outdooru a s výraznou online podporou. Kreativu má na svědomí McCann Prague, produkci Armada Films.