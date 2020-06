Tváří Plzeňského kraje je herec Karel Zima. S pomocí více celebrit se středočeská centrála cestovního ruchu snaží protáhnout návštěvy v kraji alespoň na tři dny. Třeba na severní Moravu láká i „Harry Potter“.

„Tenhle klíč otevře všechny dveře v Praze. Není to žádnej paklíč, ale praklíč – klíč od Prahy,“ takovými slovy láká v úvodu nového spotu zpěvák a herec Matěj Ruppert turisty na návštěvu hlavního města, které si mohou užít i bez davů cizinců.

Reklama je součástí marketingové kampaně pražského magistrátu na podporu cestovního ruchu V Praze jako doma. Propaguje bodový systém, který magistrát představil počátkem června v rámci plánu na restart cestovního ruchu. Výměnou za noc v pražském hotelu totiž návštěvníci dostanou poukázky na vybrané služby, jako je vstup do botanické či zoologické zahrady, planetária, muzea a galerie hlavního města Prahy a dalších místa. Proto onen „praklíč“.

„Jako hlavní motiv jsme zvolili zlatý klíč k metropoli. V minulosti jej magistrát předával významným osobnostem, letos ho ve spotu z rukou Matěje Rupperta nabídneme všem. Praha bude tentokrát bez davů a se spoustou zážitků zdarma, jako doma,” vysvětluje koncept jeden ze spoluautorů Jakub Smoljak.

Spot představila městská firma Prague City Tourism, vznikl ve spolupráci se skupinou kreativních studií Brainz Studios a filmovou produkcí Boogie Films. Komunikace kombinuje online, sociální sítě, tisk a venkovní reklamy. Všechny odkazují na web vprazejakodoma.cz, opět z dílny Brainz Studios. Celká kampaň poběží od července do konce září ve všech českých regionech a časem by se měla rozšířit i do okolních zemí.

72 královských hodin

Středočeská centrála cestovního ruchu připravila ve spolupráci s agenturou LuckyU kreativní zpracování kampaně Střední Čechy královské, oslovit má nejen Středočechy, ale i Pražany a obyvatele celé republiky, aby spolu s ambasadory objevovali krásy středních Čech. Tvářemi kampaně „A jak si svých královských 72 hodin užijete vy?“ jsou ambasadoři středních Čech: Ondřej Synek, Michal Dvořák, Felix Slováček, Andrea Kalivodová, Viliam Sivek, Denisa Helceletová a Václav Noid Bárta.







„Kampaň ukazuje formou vizuálního triptychu, co všechno lze stihnout objevit za tři dny ve Středočeském kraji – od návštěv hradů a zámků, přes lázně až po muzea a krásnou přírodu,“ říká ředitelka centrály Zuzana Vojtová.

Kampaň poběží v několika vlnách od června až do prosince. Využije se v ní citilighty a další venkovní reklama, připravuje se též PR a online kampaň se soutěžemi pro širokou veřejnost.

Lázně i adrenalin v Plzni

Tuzemské turisty na letní dovolenou láká s vlastní kampaní „Dovolená v Plzeňském kraji léto 2020“ i Plzeňský kraj. Její tváří se stal herec Karel Zima, jenž představuje zajímavá místa a památky v regionu. Součástí je i televizní spot, v němž si Zima zahrál hlavu rodiny, a to své vlastní.

Kampaň cílí na celou republiku, podle webu kraje přesáhnou vedle dotačních programů na podporu rozvoje cestovního ruchu investice na podporu destinačních managementů a na marketingovou kampaň čtyři miliony korun.

„Naším cílem bylo reagovat na situaci kolem koronaviru, protože právě oblast cestovního ruchu je výrazně postižena. Podle dostupných údajů očekáváme propad v cestovním ruchu obecně kolem 50 procent,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. „Dosud bylo v našem kraji nevýhodou nemít zde památky UNESCO. V tuto chvíli se situace obrátila a my čerpáme z našich atraktivit jakými jsou Šumava, barokní památky a velké množství turistických cílů spojených s cyklistickým turismem,“ dodala.

Světový Moravskoslezský kraj

Alespoň v přeneseném slova smyslu pomůže Moravskoslezskému kraji s lákáním turistů i Harry Potter. Jeho fanoušci se totiž mohou projet kopií bradavického expresu známého jak z knih tak filmů o mladém čaroději. Jezdí na trati z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy.

Parní vlak je jedním ze třinácti taháků kampaně Máme světový kraj, která vznikla pod taktovkou Moravian-Silesian Tourism, destinační společnosti Moravskoslezského kraje. Upozorňuje se v ní na zákoutí, která člověka svou atmosférou na chvíli přenesou do Francie, Anglie, Vídně či exotické Malajsie. Součástí kampaně je výzva na sociální sítích #vyzvaMSK i hashtag #MameSvetovyKraj. Do kampaně se též zapojily známé osobnosti z kraje, kteří v krátkých spotech postupně představují svá oblíbená místa v regionu. Je mezi nimi hejtman Ivo Vondrák, zpěváci Mirai a David Stypka či režisér Vladimír Skórka.

Pandemie kraji zkomplikovala cestu k rekordním příjmům z turistického ruchu, už loni činily příjmy pro kraj deset miliard korun a turistů přijelo více než milion. Výpadek může kraji podle náměstka hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jana Krkošky (ANO) způsobit problémy především hotelů ve městech, které by kvůli tomu mohly i propouštět.

„I proto jsme vytvořili dotační program na prodloužení sezony, chceme investovat 60 milionů do vstupenek zdarma. Přidaná hodnota je, že návštěvníci budou tankovat pohonné hmoty, jíst, budou se chtít ubytovat. Vše se tak nastartuje rychleji,“ řekl médiím Krkoška.