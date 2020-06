Značka Diesel uvedla krátký film s názvem Francesca, který vytvořila agentura Publicis Italy a do jehož realizace se zapojila také italská asociace Diversity, jež se věnuje sociální inkluzi.

Režie dvouminutového reklamního spotu se ujal Francois Rousselet, v průběhu své kariéry oceňovaný za reklamní spoty (Nike, Diesel, Axe a Stella Artois) i za práci na videoklipech (Kanye West, Madonna, Depeche Mode, Snoop Dogg, Rolling Stones).

Video vypráví příběh mladé ženy, jež se narodila jako muž, a provází diváka jejím životem, přeměnou a sny, které se jí postupně plní. Spot Francesca, jenž byl v červnu uveden v rámci měsíce hrdosti (Pride), pracuje s myšlenkou For Successful Living, skrze kterou se značka Diesel snaží vyjádřit podporu svobodnému lidskému rozhodnutí být šťastný a naplno žít to, co člověk chce.

Francescu v klipu ztvárnila trans modelka a aktivistka Harlow Monroe, do jejíž proměny v čase se divák postupně vžívá. Spot končí v klášteře, kde se z Francescy stala jeptiška, vyměnila džíny za hábit, a došlo tak k naplnění její vlastní identity i největšího snu. Celým videem provází skladba Where did you sleep last night.