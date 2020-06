Direct pojišťovna spustila novou kampaň. Ve třech videospotech se herci ocitají na prvním rande. Heslo zní „nespokojte se jen tak s někým“.

Lidé mohou reklamní klipy Direct pojišťovny od 1. června vidět na stanicích skupiny Prima. Mají vtipně ukazovat, v čem je Direct jiný než ostatní pojišťovny.

„Nové spoty mají jednoduchou linku – jde o první rande sympatické mladé ženy, která hledá partnera. Bohužel má smůlu a rande nikdy nedopadne ideálně – vždycky se objeví nějaký problém. Nápadníkům pracovně říkáme mamánek, zoufalec a botoxák. Hlavní myšlenkou je, že by se člověk neměl spokojit jen tak s někým. Samozřejmě nejen v životě, ale taky při výběru pojišťovny. Současně dokazujeme, že to v Directu děláme jinak. Tuto paralelu završí velké zelené Éčko, které problémového partnera vymrští od stolu a zaujme jeho místo naproti dívce,“ popisuje mluvčí Directu Nela Maťašeje.

„Kompletně jsme změnili vizuální styl našich reklam. Spoty, které byly stříhané z papíru, jsme nahradili hranými scénkami. Chtěli jsme do spotů dát víc lehkosti a emocí, což se v animovaných klipech dělá obtížně,“ upozorňuje Maťašeje na posun oproti předchozím kampaním.

Nejtěžší scéna? Odmrštění nápadníků

Při výrobě aktuálních spotů bylo podle mluvčí nejnáročnější odmrštění nápadníků. „Chtěli jsme, aby scéna působila opravdově, takže jsme zavrhli animaci a nechali obří Éčko vyrobit. Přestože naši herci nejsou kaskadéři, zvládli to bravurně. Natáčeli jsme celou noc spolu s týmem kaskadérů. Byla to krásná práce,“ dodává Maťašeje.

Na tvorbě klipů se Direct spojil s agenturou Brain One, se kterou společnými silami vytvořili kreativní koncept. „Produkčně se pak chopila natáčení agentura Bumerang Film ze Zlína, spoty zrežíroval Štěpán Fok Vodrážka. Chtěla bych všem poděkovat. Je pro nás vždycky důležité najít pro kampaň ty správné partnery, kteří s Directem rezonují hlavně co se týče našich hodnot. A to se nám tentokrát velmi povedlo,“ uzavírá Maťašeje.