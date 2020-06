Digitální agentura Adexpres posílila své vedení. Na novou pozici Business Development Director se přesunul Michal Majnuš z domovské skupiny Dentsu Aegis. Barbora Kolečářová bude mít coby Head of Trading na starosti obchod a vztahy s médii.

Rozvoj nových produktů a konzultačních služeb bude v Adexpres řídit Michal Majnuš, dosavadní marketingový ředitel celé skupiny Dentsu. „Vnímáme, že se náš trh za poslední roky výrazně proměnil. Vstoupily do něj zcela nové subjekty s novými inovativními službami a produkty, které nám digitální marketing doslova mění pod rukama. Tato změna vytváří tlak na všechny agentury, aby našly způsob, jak pro klienta vytvořit přidanou hodnotu nad rámec klasického nákupu médií. A to bude mít u nás za úkol právě Michal, jehož zkušenosti ze startupového světa budou podle mě tím správným katalyzátorem změn,“ okomentoval přesun Majnuše ředitel Adexpres Jan Galgonek.

Majnuš profesně vyrostl jako analytik v brněnském inovačním centru UNIFER, z něhož se přesunul na pozici PR manažera startupu Kiwi.com. Poté se jako konzultant věnoval několika startupovým projektům z oblasti cestovního ruchu, fintechu a marketingových technologií. Od roku 2018 řídil marketing a komunikaci skupiny Dentsu Aegis Network.

V Adexpresu bude úzce spolupracovat s datovým týmem pod vedením Petra Jahna. Kromě nových produktů a konzultací se bude věnovat také marketingu agentury. Pozice marketingového ředitele ve skupině Dentsu Aegis zůstane neobsazena.

Barbora Kolečářová povýšila do pozice Head of Trading, ve které zastřeší obchod a vztahy s médii. „Bára byla už v minulosti klíčovým členem týmu, který se věnoval vztahům s našimi partnerskými médii. Odvedla skvělou práci. Proto jsem rád, že bude moci na nové pozici využít svůj potenciál naplno přesně tam, kde to agentura potřebuje,“ uvedl k jejímu povýšení ředitel Adexpres Jan Galgonek.

Kolečářová strávila celou dosavadní kariéru ve skupině Dentsu Aegis. Během šesti let se postupně vypracovala z account manažera na Group Team Leadera agentury iProspect. Tuto pozici zastávala také po spojení s Adexpresem v roce 2016. Na nové pozici bude úzce spolupracovat s investičním ředitelem Dentsu Aegis Martin Mlýnkem, který má nákup médií na starosti v celé skupině.