S novou výzvou reagující na pandemii a potřebu zvyšování „národní imunity“ přichází Česká obec sokolská. Pod názvem Tužme se, národe! se skrývá několik aktivit, jimiž chtějí sokolové přimět lidi všech věkových kategorií k pravidelnému sportování. Patří sem i mimořádně úspěšné video lekce na Youtube #cvicimsesokolem.

Česká obec sokolská výzvou Tužme se, národe! rozhodla reagovat na alarmující čísla z průzkumu, který si nechala zpracovat od agentury STEM/MARK. Z něj vyplynulo, že se Češi během nouzového stavu hýbali výrazně méně než dříve a přibývali na váze.

„Stále častěji zaznívají varování před zhoršující se zdatností populace a také různé kampaně, které veřejnost vybízejí k pravidelnému pohybu. A to od lékařů, odborníků i od představitelů státu. Sokol je přitom díky své infrastruktuře, téměř 1100 jednotám po celém Česku i díky svému programu zaměřenému na sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie jednou z mála organizací, která k tomuto zlepšení může opravdu efektivně přispět. Proto se i my k těmto výzvám přidáváme naším Tužme se, národe!,” uvedla starostka ČOS Hana Moučková.

Výzvu Tužme se, národe! z role ambasadorů podporují významní experti na sportovní medicínu MUDr. Miloš Matouš, vedoucí lékař OLYMP CSMV a centra Zdravý sport, a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., předseda České pediatrické společnosti.

První aktivitou v rámci výzvy je projekt pro mateřské školy Se Sokolem do života, do nějž se jen během dvou týdnů od spuštění registrací přihlásilo 45 000 dětí. Na něj naváže zářijový projekt Sokol spolu v pohybu, který má přivést nové zájemce do některé z 1100 sokolských jednot. Dalším pilířem jsou třeba video aktivity na podporu pohybu, které ČOS ve spolupráci s Youtuberem Tomášem Touhou představila na začátku pandemie pod hashtagem #cvicimsesokolem a v nichž hodlá pokračovat i v budoucnu. Videa měla jen za dva měsíce téměř 100 000 zhlédnutí.

Kampaň koordinovaná s ČOV

Kromě podpory pohybových aktivit všech věkových skupin chtějí sokolové zároveň během kampaně upozornit na podfinancování organizace. Na svou činnost od státu letos ČOS dostala o pět milionů méně než vloni.

„Jde o ohrožení klíčové role našeho spolku pro společnost, a to v momentě, kdy by stát měl naopak do této aktivity investovat. Vždyť se zabýváme z hlediska zdraví nejprospěšnějšími pohybovými aktivitami. Je to v rozporu s tím, že představitelé státu neustále opakují, jak je toto cvičení důležité pro zdraví společnosti,“ říká Moučková.

S podobnou aktivitou jako Sokol přišel před pár dny i Český olympijský výbor, který svou kampaň nazval Silnější pro život. Ta je cílená hlavně na starší generaci a nesportovce a využije mediální prostor, který měl ČOV rezervovaný pro odloženou olympiádu v Tokiu.



“ČOV s námi svůj projekt, který podobně jako ten náš chce společnost rozhýbat, konzultoval, jejich aktivitu vítáme. Olympijský výbor má nástroje na vyvolání tématu a na nás je, abychom díky propracované struktuře Sokola lidem všech věkových skupin nabídli praktickou náplň. Oni téma zvedli a my jsme nejefektivnější řešení,“ uzavírá výkonný ředitel ČOS Marek Tesař.

Foto: Česká obec sokolská