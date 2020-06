O komunikaci Rohlíku.cz by se měla v Evropě v budoucnu starat jedna nebo dvě agentury, tak by to chtěl zakladatel firmy Tomáš Čupr. „V následujících letech budeme s Rohlík.cz expandovat do více zemí (DACH, CEE) a rádi bychom při tom měli jednoho či dva partnery, ne na každém trhu jiného. Pokud máte o spolupráci zájem, nebo víte o někom opravdu dobrém, dejte mi vědět prostřednictvím DM,“ píše (původně v angličtině) na svém LinkedIn profilu Tomáš Čupr. Níže pak dovává: „Skutečně mi jde o doporučení lidí/agentur, ne o radu, kolik agentur bychom měli mít apod…“

Již loni v prosinci Rohlík.cz rozjel svůj byznys v Maďarsku, Budapešť byla jeho první zahraniční expanzí. Internetový obchod zde nese názem Kifli.hu (v překladu rohlík). Následovat bude letos Rakousko, kde se obchodník bude snažit prosadit jako Gurkel.at. A pak také Německo, firma odstartuje v Mnichově (ale obsadit chce všechna velká města včetně Hamburku) a lze předpokládat, že pod stejným názvem jako v Rakousku. Samozřejmě u těchto dvou trhů ale nezůstane. V plánu je podle dřívějších vyjádření Tomáše Čupra také Bukurešť, Sofie, Milán, Turín, Atény… Rohlík.cz je podle něj celoevropský projekt.

S expanzí souvisí také personální rošáda uvnitř Rohlíku.cz a „přetahování“ schopných manažerů. Nedávno se stal šéfem domácího trhu Petr Pavlík, který do té doby působil v nejvyšším vedení řetězce Albert a předtím byl do roku 2016 generální ředitelem Stock Plzeň-Božkov. Tato změna by měla Tomáši Čuprovi uvolnit ruce v řízení zmíněné expanze, v rámci níž už také vybral ředitele jednotlivých trhů. Tomu německému bude šéfovat Erich Čomor (do roku 2016 regional CEO a group stratgy officer v Home Credit). Rakouský trh má na starosti Maurice Beurskens, který působil jako provozní ředitel v oblasti retailu i startů. Maďarské Kifli.hu řídí od loňského roku James McQuillan, dřívější generální ředitel Tesco Mobile pro střední Evropu.