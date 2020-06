Lidé si elektrovůz koupí, jen když budou vnímat zavedenou infrastrukturu, říká ředitel marketingu Škoda Auto Marc-Andres Brinkmann. I proto automobilka Škoda Auto plánuje do roku 2022 investovat 19 milionů eur na výstavbu asi jednoho a půl tisíce nabíjecích bodů ve třech závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí a jejich okolí.

Kampaně Škody Auto pro celý svět vznikají v Praze v Holešovicích?

V Praze máme takzvaný „hot house“, kde jsou na jednom místě různé agentury a týmy, které pro nás pracují společně s našimi zaměstnanci. Ukázalo se to jako velice efektivní z hlediska každodenních potřeb a spolupráce. Dříve setkání probíhala na úrovní týdnů nebo měsíců, takto lze ale vše mnohem lépe koordinovat. Nemáme vedoucí agenturu, která by rozdělovala práci dalším, to děláme my. Naší hlavní globální kreativní agenturou je Optimist a pak máme několik menších pro různá lokální témata. Tím, že jsou agentury spolu a déle, odpadá také dřívější fluktuace lidí, což je pozitivní, protože čím déle pro nás pracují, tím lépe chápou vše kolem značky Škoda.

Váš celkový marketingový rozpočet v posledních letech rostl. Změnilo se nyní něco? Jak moc se vás situace spojená s covid-19 dotkla?

Marketingové aktivity rozšiřujeme a budeme v tom pokračovat. Máme pro určité trhy speciální plány, více se zaměřujeme na digitalizaci. Samozřejmě že se nás současná krize dotkla, ale je třeba se na ni dívat z dlouhodobého pohledu, nevnímat jen to, co se děje teď. Na trzích vidíme, že se vzpamatovávají, opatření se uvolňují, otevírají se prodejny a poptávka se postupně zvedá. Z průzkumů vidíme, že mnoho lidí, kteří plánovali koupit auto před krizí, stále nákup zvažuje. Liší se to však trh od trhu a také podle jednotlivých zákazníků. Někteří zatím vyčkávají, třeba i proto, že se obávají, jak krize ovlivní je samotné, nebo očekávají nějaké státní pobídky (např. v Německu). Jiní se zase snaží získat co nejlepší nabídku v situaci, kdy je trh pod tlakem. To, že by lidé auta přestali nakupovat, ale z našich průzkumů nevyplývá a určitě se to nestane. Čína už má pandemii za sebou, v Evropě se po propadu v uplynulých měsících situace vrací postupně do normálního stavu. Největší zátěž plynoucí z aktuální krize však ještě očekáváme ve druhém čtvrtletí, s následným postupným zotavením ve třetím a možným návratem na loňskou úroveň ve čtvrtém čtvrtletí.

Mnoho akcí se v důsledku epidemie ruší či přesouvá. Škodovka je 17 let oficiální hlavní partner Tour de France, 28 let jste oficiální hlavní partner hokejového mistrovství světa. Jak se situace dotkla těchto dlouhodobých partnerství?

Jde o dlouhodobé spolupráce a budované vztahy s oběma pořadateli. Proto by pro nikoho nebylo řešením teď couvat a cokoli měnit jen kvůli koronaviru. Hokejové mistrovství je zrušené, Tour de France zatím odložená. Z pohledu marketingu a sponzorství je pravda, že přijdeme o určitou expozici značky. Pokud hovoříme o hokejovém mistrovství, tak dva týdny bojů mezi týmy, televizní přenosy a miliony diváků u televizí stěží něco nahradí. Ovšem i v této situaci existuje řada možností, jak zapojit fanoušky a mít značku a projekty na očích. Pokud jde o cyklistiku, rozjeli jsme kampaň s názvem #Ride2Unite, ve které Škoda pořádá živé přenosy s cyklistickými profesionály, kteří motivují fanoušky, aby sportovali.

Stále platí, že z pohledu investice, je pořízení nového vozu pro mladého člověka nebo pár jedno z nejhorších ekonomických rozhodnutí. Poptávka po nových vozech tak klesá a zřejmě tomu tak bude i do budoucna. Jak na změnu v chování spotřebitelů chce Škoda reagovat?

V dnešní době se postoj mladých lidí k vlastnictví vozů velmi mění. Stále více lidí přestává automobil vnímat jako znak společenského postavení. Do popředí se pomalu ale jistě dostává praktický pohled zohledňující náklady spojené s vlastnictvím vozu nebo četnost jeho užívání. Tento trend sledujeme, a proto vyvíjíme iniciativy, jako jsou sdílení vozů a další řešení chytré mobility.

