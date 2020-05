Agentura The Hive dostala na starost kampaň pro dvě značky ze skupiny L’Oréal. Kampaň pro dermatology vyvinutou značku CeraVe už odstartovala, přidá se pleťová kosmetika Vichy, konkrétně s řadou Liftactiv, určená pro náročnější klientelu.

Agentura bude mít na starosti realizaci celkové influencer kampaně od výběru správných osobností po celkové zajištění komunikace. Zatímco původem americká značka CeraVe se zaměřuje na segment dostupné pleťové kosmetiky vysoké kvality, pro kterou je oblíbena i mezi dermatology, francouzská značka Vichy je prémiová kosmetika dostupná v lékárnách.

„Naším hlavním cílem v kampani pro CeraVe, je představit širší veřejnosti produktové portfolio této kultovní značky, která je na českém trhu ještě stále nová. Kampaň značky CeraVe je cílena především na mladší klientelu, komunikovat na Instagramu proto dává největší smysl,“ uvedla Nina Zmítková, project managerka The Hive.

V rámci roční kampaně Hive spolupracuje například se Sandrou Kisić, Tomášem Vejsadou nebo Kateřinou Tomalovou. Značka je určená pro všechny typy pleti, zejména pak pro suchou a podrážděnou pokožku, pro kterou zajišťuje dlouhodobou hydrataci, díky speciální technologii uvolňování ceramidů, vyvinuté s dermatology.

Druhou značkou z portfolia L’Oreal, kterou The Hive dostal na starosti, je Vichy, a to konkrétně prémiovou anti-aging řadu Liftactiv. „V rámci řady Liftactiv budeme v letošním roce uvádět na trh novou sérii produktů určenou pro péči proti vráskám. Cílové skupině ji chceme mimo jiné představit i pomocí kreativní koncepce a těch pravých influencerů, s čímž nám pomůže právě The Hive,“ řekla Petra Veselovská, PR and Digital Specialist L’Oréalu.

Koronavirová pauza

Start nové kampaně je pro influencery dobrou zprávou. I oni zažívají kvůli koronavirové pandemii nelehké období. O část příjmů přišli mimo jiné kvůli zrušení eventů a venkovních akcí či kvůli tomu, že některé společnosti omezily jakýkoli marketing.

„Naši klienti z různých sektorů (kosmetika, cestování, móda, …) kampaně odkládají, protože některé v tuto chvíli opravdu nedávají smysl, a na jiné mají nyní zmrazené budgety,“ uvedla začátkem dubna pro Marketing a Media Tereza Salte, jejíž společnost Elite Bloggers zastupuje influencery a tvůrce podcastů (více viz MaM 14/2020).

Na druhou stranu se ale do inluencer kampaní začaly pouštět i společnosti, které do digitálu překlápějí offline aktivity. Přibyly i neziskové iniciativy a dobrovolnická hnutí. Tento typ marketingu pro ně představuje způsob, jak rychle a efektivně dostat informace k lidem, kteří v době zákazu vycházení trávili online více času než kdy dříve. S pomalu se rozvolňujícími opatřeními proti šíření Covid-19 teď firmy pozorně sledují, jestli si influenceři udrží zvýšený engagement.

„Pokud se influencerům podaří udržet navýšenou sledovanost i po odeznění krizového stavu, může to dle mého názoru znamenat také větší zájem o spolupráci ze strany inzerentů,“ řekl pro MaM Martin Minařík, digital transformation officer společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

