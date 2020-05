Značka menstruačních pomůcek Ria se v kampani poprvé nevěnuje přímo menstruaci, ale tématu sebepřijetí a reprodukčního zdraví. Protagonistkám dává do rukou zrcátka, aby si mohly vytvořit pozitivní vztah k „tak trochu ignorované“ části těla.

Jedná se už o pátou kampaň, kterou Ria (patří do skupiny Hartmann – Rico) spouští ve spolupráci s agenturou Symbio. Běží od 18. května na YouTube, Instagramu a Facebooku. Pro ilustrace si Symbio vybralo slovenskou ilustrátorku Barboru Idesovou, natáčení zaštítila produkce DOIT. s mladým režisérem Jiřím Horenským.

„Je těžké mít pozitivní vztah k části těla, kterou tak trochu ignorujeme. Chceme, aby holky vzaly zrcátko a – některé třeba poprvé v životě – se podívaly mezi nohy a řekly si, že se budou mít rády a budou o sebe dbát – po stránce psychické, zdravotní, i třeba v sexu,“ říká Michaela Pechanová, Associate Creative Director Symbia.

Inspirace pro osvětovou kampaň vychází z neveselých statistik, podle nichž 44 procent žen nedokáže na medicínské ilustraci přesně určit vagínu, celých 60 procent pak neví, kde je vulva. Labioplastika (chirurgická úprava malých stydkých pysků) je ale přitom celosvětově nejrychleji rostoucím segmentem plastické operace. Na videa tedy navazuje edukačně-zábavný obsah zaštítěný nezištnou odbornou garancí spolku Loono. Ten funguje už přes šest let a vedle reprodukčního zdraví se věnuje mimo jiné prevenci rakoviny s projektem #prsakoule. Dívkám dává inspiraci i odpovědi na otázky ve spolupráci s lékaři.







„Věříme, že sebepřijetí úzce souvisí s tím, jak dbáme o svoje zdraví. V článcích od Loona se holky dozví, co je čeká u gynekologa, proč řešit pohlavní choroby, i to, co jim ve škole neřekli – třeba kde hledat vulvu a jak je to s menstruačním sexem,“ doplňuje Eva Minaříková, produktová manažerka značky Ria.

Oslava těla i boj za červenou

S ostychem i studem spojenými s ženskými orgány bojovala též před dvěma lety například i konkurenční švédská značka Libresse. Ve spolupráci s agenturou AMB BBDO vytvořila spot Viva la Vulva. Provází jím skladba Take Yo’ Praise od Camille Yarbrough ze 70. let (svou coververzi vydal pod názvem Praise You v roce 1998 i Fatboy Slim). Místo zpěvačky se ale objevují různá symbolická vyobrazení vagíny – ve zpěvu se tedy vedle zpívající mušle nebo papáji střídají i donuty, kabelky nebo origami.

Ria i Libresse už mají za sebou také kampaně, v nichž se snažily zatočit s „tradičním“ zobrazováním menstruační krve s pomocí modré tekutiny. Libresse ale za to sklidila kritiku ještě loni. Pro svou australskou značku Libra spustila v rámci celosvětové kampaně #bloodnormal spot, v němž bylo možné menstruační krev zahlédnout. Tamnímu regulátorovi se kvůli tomu sešly stovky stížností, které reklamu považovaly za nevhodnou. Stížnosti byly ale odmítnuty. „Rada rozhodla, že zobrazení užité v reklamě je věrným zachycením běžné tělesné funkce,“ stálo mimo jiné v rozhodnutí.

Ria s kampaní proti tabuizovanému tématu ženské hygieny bojuje od roku 2016. Loni v rámci této snahy zaznamenala například úspěch s kampaní MENstruace, v níž do spotů vyrobených opět ve spolupráci se Symbio poprvé v historii obsadila výhradně muže. Ti měli ukázat, co o „tom“ vědí. Snahou edukační kampaně bylo i povzbudit dívky a ženy, aby o menstruaci a dalších „ženských věcech“ s kluky a muži mluvili. Podle odpovědí pánů v reklamě to je evidentně třeba…