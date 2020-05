Nové reklamy vypustily značky Mobil.cz, která sází na koncept sitcomu, Kláštorná Kalcia odkazující na slovenskou legendu, pánské obleky Bandi s černobílým laděním, ale i Mrož s kontroverzním svalovcem.

Komunikační kampaň k uvedení minerálky Kláštorná Kalcia na český trh spustila od 1. května (poběží do 30. června) společnost Kofola, která slovenskou značku koupila již před dvěma lety. Televizní spot od kreativní agentury WMC Grey odkazuje na legendu pojící se s hradem Turiec nacházející se v blízkosti pramene minerální vody Kláštorná Kalcia.

„Příběh komunikace je volně inspirován legendou o obléhání hradu v roce 1241. Uherskému panovníkovi Bélovi IV. se podařilo ubránit krvelačným Tatarům i díky síle a pevnosti z vody pramenící pod hradem,“ přibližuje námět Ivana Králiková, senior brand manažerka Kofola ČeskoSlovensko.

Reklama běží v televizi a komunikační mix doplňuje OOH, rádio i podpora v místě prodeje. Kampaň cílí na výkonné sportovce, atlety, manuálně a fyzicky pracující lidi, kteří mají zvýšenou potřebu vápníku, další potenciální cílovou skupinou jsou lidé s intolerancí na laktózu.

Kohákova drží krok se synem

Novou kampaň spustil i Mobil.cz, virtuální operátor vydavatelství Mafra. Její hlavní hvězdou zůstává režisér a herec Jakub Kohák, jenž je též tváří operátora. V kampani s claimem „Datuj zdarma, buduj vztahy“ stylizované do role sitcomu hraje otce, jenž se snaží držet krok s dobou a svým dospívajícím synem.

Režie reklamních spotů se ujal Štěpán Kopecký a produkci zajistila společnost Reactor. Za kreativním konceptem, kompletní realizací a mediaplánem kampaně stojí konzultační společnost Acomware. „Naším záměrem bylo diváky především pobavit a také vtipnou formou poukázat na současnou podobu online komunikace. Jakub Kohák se svými hereckými kolegy poukazuje na mezigenerační rozdíly v online komunikaci,“ uvádí Simona Hosťovecká ze společnosti Acomware, která stejně jako Mafra patří do skupiny Agrofert.

Připraveny jsou celkem tři reklamní spoty, jejichž stopáž se mění v závislosti na použitém kanálu, a také sponzorské vzkazy. Reklama poběží na televizních stanicích Óčko TV nebo na kanálu YouTube. Kampaň podpoří také bannerová reklama.

Jakub Kohák si zábavnou reklamní roli nezkouší poprvé. Mimo jiné za Mobil.cz už přál zákazníkům virtuálního operátora veselé Vánoce, objevil se ale i v mnoha reklamách operátora T-Mobile a některé jeho hlášky zlidověly jako například „Pojď mi hop“ z kampaně v roce 2012.

Zační zase šít

Jedna z tváří značky pánských obleků Bandi se objevuje i v nové černobílé reklamě s názvem „Začni zase žít“. Jde o herce Martina Stránského, jenž spoty značky namlouvá už od roku 2017. Aktuální reklama odkazuje na nynější „zvláštní dobu“, během níž se lidé nemají otáčet k životu zády.

Značka Bandi pak také v květnu obnovila reklamu „Jdeš na svatbu?“. Aktuální verze je v podstatě do černobílé převedeným spotem z roku 2016 s jiným hudebním podkresem.

Spot 2020:

Spot 2016:

Regiony s Bartoškou

Obchodní řetězec Penny Market spustil též začátkem května novou kampaň s názvem „Žít si tady hezky česky“ na podporu tuzemských dodavatelů. „Podpora českých dodavatelů, lokálních producentů a českých výrobků je naší základní filozofií, i proto chceme pomoci českým výrobcům a podnikatelům rozběhnout jejich produkci naplno,“ uvedla Zlata Ulrichová, ředitelka strategického marketingu Penny.

Kampaň zahrnuje celý mediamix. Stojí za ní kreativní agentura Hullabaloo, nákup médií má na starosti agentura PHD. Spot, jenž namluvil herec Jiří Bartoška, poběží na všech celoplošných kanálech, doplní ho outdoor, print, sociální média i internet.

Andělský mrož

Nová kampaň nanuků Mrož od značky Prima Zmrzlina společnosti Bidfood Czech Republic pokračuje v tradičním nadhledu a pro firmu typickou nadsázkou, která se podle některých kritiků blíží sexismu. Tentokráte po ulici procházející dámu oslní svalnatý pracant s pneumatickým kladivem, který se následně promění v anděla a dámu odnese do ráje, kde se „nechá unést chutí smetany a spoustou skvělých jahod“.

Spot v režii Jana Zajíčka vznikl ve spolupráci s agenturou Punk films a naváže na něj druhá verze reklamy s trochu jiným pojetím, kterou firma brzy spustí. Mediamix je multikanálový.

Podobný typ reklam na Mrože běží již několik let. V roce 2013 se jimi zabývala i Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Tehdy se kampaň z dílny Ogilvy & Mather potýkala se stížností, že je spot neetický, sexistický a objektivizuje mužské tělo. Rada stížnost zamítla a do odůvodnění napsala, že „pro celou reklamu je vlastní její vtip. Vtip o tom, že se nanuky vyrábí ze všeho, co mají ženy rády. A tak ke klasickým ingrediencím jako jahody, smetana a čokoláda se přidávají krásní muži. Tito muži nejsou odhalení nijak nemravně.“ V závěrečném hodnocení pak konstatovala, že „míra citlivosti na vizuální prezentace lidského těla je různá. V tomto případě však k porušení norem slušnosti a mravnosti nedošlo hrubým způsobem“.