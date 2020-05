Marketplace MALLu roste, partnerský prodej generuje již přes čtvrtinu objednávek. Do programu se od poloviny března zapojilo přes 300 obchodníků a celkově je jich již přes 800. Nárůst zájmu zaznamenala i Alza.cz ve svém programu Dropshipment.

„Novým partnerům, kteří si prodejem na MALLu často kompenzovali výpadek příjmů ze zavřených obchodů, jsme odpustili poplatky za připojení do systému. Partnerům jsme tak dohromady ušetřili přes 200 tisíc měsíčně. Máme velkou radost, že naše úsilí spoustě obchodníků pomohlo úspěšně překonat složité poslední týdny. Jen obchodníci, kteří se do programu připojili během března, prodali na MALLu za duben zboží za 6 milionů korun. V květnu to již bude okolo 10 milionů,“ řekl ředitel MALL Partner Jakub Kováč.

Jan Pípal, Business Development Manager konkurenčního e-shopu Alza.cz, pro MAM.cz poodhalil, že se od března poptávka po zapojení do partnerského prodeje Dropshipment zvýšila o stovky procent. „Může za to i fakt, že se Alza na počátku krize rozhodla pomoci ostatním firmám, které zasáhlo uzavření kamenných obchodů a výpadek příjmů, a výrazně urychlila proces registrace nových partnerů. Přihlásit se mohou firmy téměř ze všech odvětví, zalistování produktů a zahájení prodeje nyní trvá jen v řádu dnů,“ uvedl Pípal. „Nových partnerů máme desítky. Prodáváme takto například knihy, některé hračky, auto-moto či část hobby segmentu,“ připomněl.

Program Dropshipment začala podle slov Pípala Alza výrazněji rozšiřovat vloni na podzim. „Podíl na celkovém obratu firmy tak zatím není velký. Partnerský prodej má však pro nás velký potenciál, neustále jej rozvíjíme a jen za letošní rok jsme více než ztrojnásobili tržby touto formou prodeje,“ konstatoval.

Netradiční zboží

Zákazníci mají díky partnerským programů přístup k mnohem širší nabídce, a to i v segmentech méně obvyklého zboží. Například v momentech nejhlubší krize, kdy si lidé podomácku šili roušky, mohli vybírat na MALL.cz z nabídky šicích strojů, v květnu pak třeba trampolín či vířivek a podobně. „V těchto segmentech díky partnerům dokážeme uspokojit poptávku mnohem lépe, než kdybychom se spoléhali jen na vlastní nabídku,“ uzavírá Kováč.

Alza zaznamenala největší zájem v segmentu hobby a zahrad a hračky. „Zajímavou novinkou z poslední doby je však například zalistování hudebních nástrojů (pilotně kytar) a poukazů na zážitky. Poprvé v historii firmy si zákazník může na Alze koupit např. i tandemový seskok, školu smyku, degustační menu v luxusní restauraci nebo krmení krokodýlů a dravých šelem,“ dodal Pípal.