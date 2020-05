Personální portály prožívají těžké časy. Zaměstnavatelé hromadně pozastavují inzerci, část firem dočasně ruší nábor, část propouští. Ze značně klesajícího počtu volných míst vyplývá i krize mezi zaměstnanci, kteří často marně hledají práci, řekl na konferenci digitální agentury BlueGhost marketingový ředitel Startupjobs Jakub Zahurský. Aby nemuselo docházet k propouštění, rozmáhá se trend sdílení osob, kdy se firmy, které krize tolik nepoznamenala, dočasně ujmou zaměstnanců z těch více poznamenaných.

Z dat společnosti Startupjobs vyplývá, že firmy před pandemií aktivně vyhledávaly pracovní sílu, zatímco v současnosti se trh práce otáčí a jsou to naopak zaměstnanci, kdo je v náborovém procesu podstatně aktivnější. Trendem u zaměstnanců i zaměstnavatelů je home office, který je v současnosti jedním z nejvyhledávanějších pojmů na portálu Startupjobs zprostředkovávajícím nábor zaměstnanců. K výrazné změně došlo také u sdílení. „Dříve nepříliš využívaná možnost sharingu zaměstnanců se během koronavirové krize stala velmi oblíbenou,“ říká Zahurský. „Na rozdíl od spousty firem, které omezují provoz, e-shopy výrazně rostou, protože lidem kvůli vládním opatřením nezbývá než zboží objednávat on-line,“ dodává.

Z krize těží velcí hráči

Podle Jendy Perla, marketingového manažere DataWeps, se podoba internetového podnikání z dlouhodobého měřítka výrazně promění, protože ze situace budou díky stabilnímu zázemí i konsolidaci dlouhodobě těžit především velcí hráči jako Alza, Mall či Heureka. „V Česku existuje 46 tisíc e-shopů, nejvíce na obyvatele v Evropě, ale už nyní deset největších ovládá více než polovinu trhu,“ říká Perla. Tento nepoměr se podle něj bude ještě zvětšovat.

Obrat e-shopů během dubna výrazně narůstal a díky zavřeným kamenným obchodům se přiblížil úrovni lednových povánočních výprodejů, v oblasti elektroniky je pak dokonce překonal. Největší nárůst zaznamenaly především potraviny, lékárenské výrobky, káva, šicí stroje, dávkovače mýdla, pekárny chleba či vitamíny a doplňky stravy. Naopak propady se očekávají u luxusních doplňků, hodinek, oblečení či plavek. Vychází to z dat, které má společnost DataWeps k dispozici. Zajímavým předpokladem podle Perly je očekávaný baby boom, který by mohl přijít v souvislosti s karanténou na přelomu let 2020 a 2021.

Firmy pomáhají

Šéf marketingu agentury Blueberry Karel Pařízek představil několik významných grantů od velkých společností jako Google, Facebook či Mailchimp, ale i od českého Seznamu. Tyto dotace ve výši od 100 milionů až po 8,5 miliardy korun jsou zpravidla poskytovány formou neplaceného reklamního prostoru a mají pomoci zejména malým a středním podnikům překlenout nelehké časy v době pandemie.

Google nabízí účast na solidárním projektu, do nějž investoval 340 milionů dolarů, přímo ve své administraci, je však třeba splnit poměrně přísné podmínky jako např. útratu v Google účtu v alespoň deseti z posledních dvanácti měsíců. Mailchimp je třeba kontaktovat a podmínky čerpání části z injekce 100 milionů dolarů si domluvit individuálně. Facebook kromě reklamních ploch nabízí dokonce i finanční příspěvky, a to až ve výši 100 milionů dolarů, dotace se však vztahuje jen na podniky s 2 – 50 zaměstnanci a je třeba prokázat, že na podnikání měla krize značný vliv. U Seznamu lze na část ze stomilionového grantu dosáhnout vyplněním formuláře na webu nazvaném Nenecháme vás v tom, jenž český gigant vytvořil právě pro tyto účely.