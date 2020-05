V tuto chvíli měl velké akce v Česku brázdit vzdělávací kontejner Olympijského festivalu a zvát na sportování během Her v Tokiu. Speciálně upravený modul od firmy Johnny servis ale zakotvil u domova pro seniory v Říčanech, kde umožní klientům potkat své příbuzné. První zájemci si ho vyzkoušeli už pondělí.

„Měli jsme připravený kontejner se vzdělávacím obsahem pro Olympijské festivaly, ale ty jsou stejně jako Hry v Tokiu přesunuty na příští léto. Inspirovali jsme se v Holandsku, kde dlouhé odloučení seniorů řešili jednoduše upraveným kontejnerem. Oslovili jsme tedy partnery Olympijského festivalu a ti nám během dvou týdnů pomohli speciální kontejner vytvořit,“ říká generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

Pro projekt se nadchl majitel firmy Johnny servis Matthew V. Duras a nechal přebudovat zcela nový přívěs připravený pro vzdělávací zónu Olympijských festivalů: „ Bylo nám jasné, že každý den navíc, kdy se lidé v domovech nemohou vidět se svými příbuznými, jim ubírá sílu. Začali jsme proto jednat hned a vymysleli, jak můžeme náš přívěs přizpůsobit. Je to další projekt, kterým naše firma pomáhá společnosti v této nelehké době.“

Vnitřní prostor je přepažený plexisklem, čímž vznikly dvě stejné místnosti a návštěvníci se tak bezpečně vidí. S tím, aby se i dobře slyšeli, pomohl další partner Olympijských festivalů firma AV media. Lidé spolu mluví přes mikrofony, pokud nějaký senior opravdu špatně slyší, může využít připravená sluchátka. Setkávač má dva oddělené vchody, aby se lidé přímo nepotkali. Po každé návštěvě následuje dezinfekce prostoru a po celou dobu v obou částech běží čistička vzduchu. Osvěžení pro návštěvy zajistila firma CocaCola.







Pro první zastávku byl vybrán Domov pro seniory v Říčanech, kam Setkávač přivezl další partner Olympijských festivalů Toyota, který zapůjčil na celou dobu provozu auto Hillux.

„Mám velkou radost, že jsme první zařízení, které může tento setkávací kontejner využít. Nejenom, že se naši klienti mohou potkat se svou rodinou o týden dřív, ale pomůže nám to překlenout další týdny, kdy se uvolní návštěvy v domovech pro seniory. Zároveň je to skvělé řešení, pokud by se podobná situace opakovala,“ dodává ředitel Domova seniorů Říčany Pavel Kyzlink.

Vzdělávací kontejner přebudovaný na Setkávač bude brázdit Českou republiku dle zájmu domovů, které se mohou hlásit na mail [email protected].