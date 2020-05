Turisté se jen tak nevrátí a čeští hosté budou chtít šetřit. Tržby restaurací mohou spadnout až na dvacet procent, říká Sylvio Spohr z Café Louvre.

V proslulém Café Louvre na pražské Národní třídě byl prakticky vždy problém najít volné místo. Teď je vůbec poprvé ve své novodobé historii zavřené kvůli vládním opatřením v boji s koronavirovou pandemií. Podle majitele kavárny a prezidenta Asociace restauratérů Apron Sylvia Spohra nebude situace veselá ani po znovuotevření.



Jak to bude podle vás vypadat, až skončí všechna vládní opatření?

Bezpochyby přijde první vlna hostů. Přijdou lidé, kterým se po kavárně stýskalo. Budou si chtít nechat uvařit dobré jídlo, dát si pivo, dobrou kávu a náš fantastický čokoládový dort. Tato první euforie ale pomine a my se dostaneme asi tak na 20 procent toho, co jsme v tržbách měli před krizí. Čeho se ale bojím, je zhoršování koronavirových statistických údajů a opětovného zavírání. Restaurace byly kvůli opatřením první zavřené a vypadá to, že budou poslední otevřené. Nedejbože, kdyby se to mělo opakovat dokola.



Opravdu čekáte, že se tržby dostanou na pouhých 20 procent?

Ano. Gastronomie se změní. Je potřeba počítat s propadem až o 80 procent. Zvlášť centra Prahy se to dotkne neskutečně. Praha 1 má v průměru zhruba 50 procent turistické klientely. V našem případě je zhruba 60 procent českých hostů a 40 procent turistů. Víc jich bylo během víkendů a zahraničních svátků. Nejen, že se cizinci nevrátí do otevření hranic,

ale ještě nějakou dobu potom budou mít pořád obavy. Jenže to se bude týkat i Čechů, takže výpadek zahraničních hostů nevyváží. V některých firmách si navíc možná zvyknou na home office a nechají zaměstnance pracovat z domova, což by se projevilo přes obědy. To znamená – přijdeme o turisty, část českých zákazníků s obavami o zdraví a další část hostů, kteří budou opatrní z ekonomických důvodů a nebudou tolik utrácet. Takže opravdu čekáme celkově propad o 80 procent.



Spolu s dalšími velkými majiteli a provozovateli restaurací jste zhruba před měsícem poslali otevřený dopis vládě, týkal se dopadů nařízení kvůli koronaviru. Kam se od té doby situace posunula?

Nepřišla nám sice žádná oficiální reakce, ale z dalších jednání s vládou jsme pochopili, že iniciativu zaznamenala. Nebyla příliš nadšeně vítána, ale pro nás je důležité, že jsme získali pozornost pro celou gastronomii. Z různých průzkumů se ukázala jako ten nejzranitelnější obor, kde nejrychleji dojdou peníze. To je způsobeno i tím, že v našem podnikání jsou vysoké mzdové náklady a jejich podíl na finální ceně produktu je více než třetinový.

Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 4. května 2020. Přeplatit si ho můžete zde.

Foto: Vojtěch Resler

