Současná situace si žádá maximální nasazení každého člena nemocničního personálu, který v práci tráví celé dny a noci. Mezi lidmi tento stav vyvolal velkou míru solidarity. Obětavému personálu lze pomoci i koordinovaným projektem pomocnemocnicim.cz.

Lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stojí v první linii, potýkají se s únavou a vyčerpáním, a nemají mnohy čas ani na to, zajistit si potraviny nebo se občerstvit. V řadě nemocnic je omezený provoz bufetů a kiosků, a tak jsou zdravotníci za jídlo, čerstvě dovezenou kávu nebo jiné životabudiče vděční. Díky firmám i jednotlivcům, kteří se jim rozhodli nelehkou situaci usnadnit, vyjádřit jim tak podporu a poděkovat jim, už pomoc dostávají. Ve Fakultní nemocnici v Motole se totiž pomoci sešlo více, a tak jejího ředitele Miloslava Ludvíka napadlo nenechávat si ji pro sebe a oslovit i jiné nemocnice.

„Těší mě, že projekt, který jsem odstartoval v motolské nemocnici, nezapadl, naopak začal skutečně pomáhat. Kromě té faktické pomoci to má ještě další rozměr. Zdravotníci najednou vidí, že jim veřejnost věří, že jim drží palce a že si jich za to nasazení váží, a to je velké motivace a radost pro nás všechny,“ zhodnotil projekt Miloslav Ludvík.

V rámci rozšíření projektu pomocnemocnicim.cz pomoc zamíří hned do několika zařízení po celé zemi, a to od mnoha různých firem. Stávající partneři, mezi nimiž jsou Košík.cz, Tchibo, Coca-Cola, Billa, Haribo, Zátiší Catering Group, Top-obaly.cz, Hartmann nebo Forbes, se starají hlavně o logistiku, dovoz trvanlivých potravin, jídel, nápojů, kávy nebo hygienického zboží, agentura McCann zajišťuje koordinaci a komunikaci projektu. Ve spolupráci se společností Košík.cz zase do nemocnic poputují svačinky, na které mohou přispět i jednotlivci a mohou tak pozvat naše „hrdiny“ z řad zdravotnického personálu na svačinu.

„Nasazení našich kurýrů se ale nedá srovnat s tím, co zvládají zdravotníci.“ Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz

Právě výzva „Pozvi naše hrdiny na svačinu“ je další úrovní projektu, který do této doby kvůli logistické náročnosti podporovaly především firmy. Teď se mohou jednoduše zapojit i jednotlivci, kteří dosud nabízeli svoji pomoc individuálně. Od dnešního dne tak dárci z řad jednotlivců mohou finančně přispět na transparentní účet. Peníze pak budou rozděleny mezi zapojené nemocnice a budou za ně nakoupeny již zmíněné trvanlivé balené svačiny, na které je dárci zvou a které zdravotníkům chybějí nejvíce.

„Denně rozvážíme potraviny pro všechny potřebné a moc dobře víme, jaké je to být v první linii. Nasazení našich kurýrů se ale nedá srovnat s tím, co zvládají zdravotníci. Pomoci alespoň tím, že jim dovezeme potraviny, které si teď sami neobstarají, a podpoříme tento projekt, to považujeme za povinnost,“ řekl Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

Projekt podpoří také vydavatelství časopisu Forbes. Z každého nově zakoupeného předplatného časopisu, který je poslem dobrých zpráv i v této době, pošle 20 % na transparentní účet projektu, do něhož je v současné době zapojených sedm nemocnic. Kromě „pilotní“ Fakultní nemocnice v Motole také Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Kolín, Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

„Další nemocnice se do projektu hlásí a budou přibývat. Neustále rozšiřujeme také síť našich partnerů a jednotlivých dárců. Budeme rádi, když se zapojíte. Pomoc může každý. Pro nemocnice je však v současné době důležitá zejména organizovaná pomoc, která ulehčí personálu nemocnic. Ten musí soustředit veškeré své kapacity na pomoc pacientům. Prostřednictvím projektu pomocnemocnicim.cz pomůžeme přesně tam, kde je třeba,“ uvádí v tiskové zprávě zástupci projektu.