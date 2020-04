Zpravodajská platforma CNN Prima News odhaluje další část své marketingové kampaně a přechází z fáze teasingu do fáze stavějící na zásadních momentech, které poznamenaly životy nás všech. Ptá se, „Kde jste byli, když…“

„Síť CNN si svou jedinečnou pozici na poli zpravodajských televizí vybudovala díky velmi rychlému a přesnému zpravodajství. Byla to CNN, která jako první přinesla zprávu o výbuchu černobylské elektrárny, v přímém přenosu ukázala havárii raketoplánu Challenger a také detailně informovala o pádech komunistických režimů ve střední a východní Evropě. A podobně bude kanál CNN Prima News již brzy provázet diváky sedm dní v týdnu významnými událostmi doma i ve světě,“ říká ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Po první fázi kampaně, jejímž hlavním motivem byl mikrofon, který se stane signifikantním komunikačním symbolem zpravodajské platformy, přichází několik velmi výrazných vizuálů odkazujících na ikonické události doma i ve světě.

„Aktuální marketingová kampaň je jedním z nejvýznamnějších projektů tohoto druhu v historii naší televize. Proto jsme se zaměřili na okamžiky z naší nedávné minulosti, na které lidé nezapomínají, a navždy zůstanou vryty do jejich paměti. Prakticky každý ví, kde byl a co dělal, když teroristé zaútočili na Světové obchodní centrum. Prakticky každý si pamatuje chvíle, kdy naši hokejisté vyhráli zlatou medaili v Naganu. Podobné okamžiky a emoce bude již brzy zprostředkovávat platforma CNN Prima News. A my věříme, že po jejím startu už Česko nikdy nebude jako dřív,“ říká marketingový ředitel skupiny Prima Aleš Pýcha.

To, že si podobné chvíle lidé pamatují celý život, dokazují i známé a významné osobnosti v Česku, které FTV Prima oslovila v anketě.

Jeden z motivů zobrazuje pád Berlínské zdi, který v roce 1989 odstartoval revoluce ve východní Evropě a stal se nezapomenutelným symbolem znovunabyté svobody. Jiný motiv připomíná havárii černobylské jaderné elektrárny, která zůstává nejvážnější jadernou katastrofou v historii lidstva a jejíž následky mohli pocítit i obyvatelé tehdejšího Československa.

Na rok 1986 a černobylskou havárii vzpomíná scenárista a režisér Jiří Vejdělek: „Ten rok byla nejsilnější houbařská sezóna, jakou jsme zažili. To, že se něco stalo, nám zatajili, a my jsme se ten rok radovali, jak všechno strašně moc roste a jak je to veliký.“

Další významnou událostí je útok na Světové obchodní centrum z 11. září roku 2001. Temné hodiny v historii Spojených států s více než třemi tisíci mrtvých a začátek celosvětového boje proti terorismu.

„O teroristických útocích z 11. září jsem se dozvěděl na operačním sále. Skončil jsem ranní operaci, a všichni už jsme seděli v odpočinkové místnosti a dívali se na televizi. Říkali jsme si, že se něco zcela zásadního ve světě změnilo. A taky ano!“ říká český kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk.

V kampani nechybí ani domácí události. Sametová revoluce reprezentovaná ikonickou fotografií Jana Šibíka. Začátek revoluce vedl k osvobození Československa z područí komunistické totality a znamenal naději pro miliony Čechoslováků.

S radostí na tu dobu vzpomíná i zpěvačka Lucie Bílá: „Točila jsem s Pražským výběrem v Brně film – Pražákům, těm je hej. A na ten den nikdy nezapomenu. To bylo hodně velký, úžasný a důležitý. Chvála Bohu za to!“

Smutné chvíle naopak nastaly v roce 2002. Těžké povodně s pětiset- až tisíciletou vodou zasáhly v Česku stovky tisíc lidí a znamenaly ztráty přes 70 miliard korun.

Dobře si toto období vybavuje i tenista Radek Štěpánek: „Tenisové kurty tehdy zmizely z povrchu, hala byla naplněná vodou. Jezdili jsme ke známým na člunu, rovnou do čtvrtého patra dovézt jídlo, pomoci jim. Takže ty chvíle si pamatuji, byly hrozně nepříjemné.“

















Chvíle radosti a euforie pak představují i úchvatné výkony českých sportovců. Celé Česko se zatajeným dechem sledovalo vítězné jízdy lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké, která získala dvě zlaté medaile za superobří slalom v alpském lyžování a paralelním slalomu na snowboardu. Národ se pak neuvěřitelně semkl při vítězných zápasech českých hokejistů na ZOH v Naganu, odkud si odvezli zlato.

Nezapomenutelné zážitky si z roku 1998 odnesl i herec a režisér Vojtěch Kotek: „Když jsme vyhráli Nagano, tak jsem byl zrovna ve škole. To byla snad jediná situace, co si pamatuju, kdy jsme se ve škole směli koukat místo vyučování na hokej nebo prostě na něco v televizi. Koukali na to úplně všichni, zůstávali jsme po škole déle, abychom to mohli vidět v té partě.“

Kreativní koncept kampaně je z dílny agentury ESPRESOO, v jejímž čele stojí Eda Kauba, dlouholetý kreativní ředitel Euro RSCG, Havas nebo Ogilvy, a Vilém Kabzan. Část kampaně na sociálních médiích pak vznikla ve spolupráci s Ondřejem Hüblem, kreativním ředitelem Saatchi & Saatchi. Základní grafickou výbavu připravovalo americké studio RENDERON, které pracuje pro televizní giganty jako ABC, NBC, FOX a samozřejmě CNN. Na postprodukci pracoval tým audiovizuálního studia DEPARTMENT pod vedením Michala Paciny.

Multikanálová kampaň současnou fází nekončí, a i v dalších týdnech bude dál nabírat na intenzitě.