Staropramen přichází s reklamou o „této zvláštní době“, která upozorňuje i na projekt Zachraň hospodu. Budvar rozjel kampaň k prvnímu hořkému ležáku značky. Krušovice pokračují v koronavirové kampani „naše království“.

Nový spot značky Staropramen reaguje na současnou situaci ovlivněnou světovou pandemií koronaviru. Osvědčený Hynek Čermák v něm konstatuje, že i když je tato doba opravdu zvláštní, lidé by měli držet spolu a těšit se na návrat k normálu – třeba do divadla nebo hospody. Krátký spot je v těchto dnech k vidění v digitálním prostředí. Počátkem května se pak objeví i na kanálech Prima Group.

„Jistě stojí za zmínku, že spot vzniknul spontánně v reakci na současnou situaci. Pro toto období jsme měli připravenou jinou reklamu, ale přišlo nám vhodné komunikovat aktuální téma a konzumentům vzkázat, že jsme všichni na jedné lodi,“ říká David Šeberle, Senior Brand Manager značky Staropramen a dodává: „Jedná se v podstatě o amatérské video. Vznikalo rychle, bez účasti velkého štábu, v prostorách chaty jednoho kolegy. Přesto si myslíme, že se díky hereckému umu Hynka Čermáka velmi povedlo.“

Spot pochází z dílny Agentury Yinachi, všichni zúčastnění jakéhokoliv nároku na honorář. Reklama si dává za úkol upozornit nejen na to, že současná situace a omezení se dotýkají všech a je třeba to brát s nadhledem, ale zároveň i na projekt Zachraň hospodu. Ten byl před nedávnem spuštěn pod záštitou Českého svazu pivovarů a sladoven a klade si za cíl podpořit hospody a restaurace, které se ze dne na den ocitly v nelehké situaci.

Smíchovský pivovar podporuje své partnery i jinak. „Poskytujeme jim poradenství a servis v oblasti péče o výčepní technologie, pomáháme se zorientovat v možnostech podpory, kterou avizuje stát. Prošlé pivo zdarma vyměníme za čerstvé. Řada z nich provozuje alespoň výdejová okénka a těm jsme zdarma poskytli PET lahve na pivo, apod. Prostě děláme vše pro to, aby nám zůstalo co nejvíce míst, kam si budeme moci, až to všechno skončí, skočit na jedno,“ uzavírá Šeberle.

Budvar 33

Českobudějovický pivovar Budvar na internet a televizní obrazovky vyslal reklamu na nový hořký ležák Budvar 33, který se od letoška prodává v maloobchodech v lahvích i plechovkách. Oslovit má především ty zákazníky, kteří se značce doposud vyhýbali. Nápad pochází od dvorní agentury Budvaru Kaspen/Jung von Matt, produkci zajistilo duo Wolfberg.

První hořký ležák Budvaru se objevoval v hospodách, na festivalech a dalších akcích už od loňského jara. Právě zájem o nové pivo inspiroval pivovar k tomu, aby ho vyslal i do regáluů maloobchodů. „Kromě toho, že jsme cítili potenciál trhu, tak jsme chtěli ukázat, že Budějovický Budvar jako národní pivovar chce nabídnout mnohem širší portfolio než jeden ležák Budweiser Budvar Original. Zároveň byla už dlouhou dobu poptávka po hořkém ležáku jak od kolegů z obchodu, tak našich partnerů hospodských. Díky Budvaru 33 se mnoha zákazníkům otevřela k našim pivům nová cesta,“ uvádí ředitel národního pivovaru Budějovický Budvar Petr Dvořák.

Krušovice: Naše království

Pivní značka Krušovice pak vypustila třetí aktualizaci spotu ze série „Naše království“, v níž dočasně změnila svůj claim „Tvoje království“. I v ní se obrací na své zákazníky s tím, že „společně zvládneme cokoliv“ a na konci opět příznivce značky vyzývá k tomu, aby pod hashtagem #nasekralovstvi sdíleli příspěvky z období karantény. Právě vybranými záběry a snímky je spot aktualizován.

„Příběhy reálných lidí jsou lidem blíž než využití celebrit, influencerů nebo zaměstnanců,“ uvedl již dříve Jiří Coufal, senior manažer značky Krušovice.

Spot, jenž je nasazený až do 10. května, vznikl ve spolupráci s reklamní agenturou Isobar, spolupracovala na něm i agentura Bistro Social, která zajišťuje příspěvky ze sociálních sítí. Mediální zastřešení celé kampaně zajistila agentura Carat.