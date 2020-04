Televize Nova chystá speciál Ulice v karanténě. Divákům jej nabídne v úterý 21. dubna ve 20:20.

Navzdory tomu, že pandemie koronaviru zastavila natáčení seriálu Ulice a v souvislosti s tím stanice od 17. dubna poprvé v jeho patnáctileté historii pozastavuje také jeho denní vysílání, televize Nova za bezpečnostních a hygienických opatření ve středu zahájila natáčení speciálu, díky kterému diváci seriálu poznají, jak se jejich oblíbení hrdinové vyrovnávají se současnou koronavirovou krizí.

„Ulice vždycky byla aktuální a její hrdinové prožívali to, co prožíváme my, naši přátelé, sousedé a známí. Současná situace nás ale donutila poprvé v patnáctileté historii vysílání Ulice zastavit. Nemůžeme divákům nabídnout seriál ve frekvenci a podobě, na jaký byli zvyklí, o Ulici je ale nechceme připravit, a tak vzniká Ulice v karanténě. Speciál, který ukáže, jak známé postavy Ulice prožívají tuhle podivnou dobu,“ vysvětluje důvod a podstatu projektu ředitelka programu TV Nova, Alex Ruzek.

Ulice v karanténě má přinést především humor, který je Čechům i v čase krize vlastní. „Já si myslím, že by to mohlo být zajímavé. Kdo sleduje Ulici, ví, jaký humor vede Miloš s Bedřichem, a co teprve, když jsou nuceni být spolu čtrnáct dní v karanténě. Vypadá to na pánskou jízdu v rouškách. Uvidíme, co všechno to přinese,“ prozrazuje představitel Bedřicha Lišky, Adrian Jastraban. „Těším se na to. Už měsíc nepracujeme, nenatáčíme, opravdu se těším na práci a především na kolegy,“ dodává Jiří Štrébl, představitel svérápilzného Miloše Knoblocha.

Kromě Adriana Jastrabana a Jiřího Štrébla Ulice v karanténě budou moci diváci sledovat na pozadí korony také osudy seriálových postav Jiřího Hány, Hany Holišové a dalších. „Těším se moc, vezmu si nějakou apartní roušku a budu doufat, že trochu odvede pozornost od toho, že je Veronika šedivá, protože měsíc neviděla svého kadeřníka. Je fajn, že aspoň na chvilku oživíme naše postavy a ulice té naší Ulice nebude úplně opuštěná,“ neztrácí humor ani představitelka Veroniky Maléřové, Hana Holišová.

Fandíte seriálům TV Nova (oficiální)? Týdeník Tina z Mediální skupina MAFRA vydává speciál o Ordinaci a Ulici. Zveřejnil(a) Marketing & Media dne Čtvrtek 9. dubna 2020

„Jsem pochopitelně rád, že zase točíme, i když v omezeném režimu. Není nic příjemného sedět měsíc doma a nesmět pracovat, zvlášť, pokud vás práce baví. V tom mi dá určitě za pravdu každý, koho to také potkalo a nemusí to být herec. Nebudu říkat, že nemám strach z nákazy, každý se trošku bojí, ať už jde na nákup nebo do práce, ale tady se opravdu dbá na bezpečnost. Sám jsem před pár dny prošel testy a jejich výsledek byl negativní, a tak se kolegové nemusí bát mě,“ dodává seriálový partner Holišové, Jiří Hána.

Natáčení provází přísná hygienická opatření. „Plán natáčení byl vystavěn tak, abychom byli schopni zajistit jeho bezpečný průběh. Bezpečnost herců a štábu je na prvním místě. Organizaci natáčení jsme sestavili tak, aby docházelo k minimálnímu setkání jednotlivých složek. Nezbytný kontakt budou provázet bezpečnostní a hygienická opatření. Kromě jiného budou všichni vybaveni po celou dobu natáčení rouškami, včetně herců před kamerou,“ dodává výkonná producentka seriálu Ulice Jana Maršíková.

Za vznikem speciálu stojí tvůrčí tým seriálu Ulice pod vedením kreativní producentky Silvie Klasové a šéfdramaturgyně Ivy Bergerové. Autorkou námětu je manažerka vývoje obsahu TV Nova, Lenka Szántó.

Ulici v karanténě odvysílá TV Nova poprvé v úterý 21. dubna ve 20:20.