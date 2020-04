Obchodní jednotka společnosti Skanska zaměřující se na komerční development ve střední a východní Evropě vytvořila v oblasti marketingu a komunikace nové pozice. Ředitelkou pro marketing a komunikaci byla jmenována Anna Wiśniewska, Alexandra Bucur manažerkou pro marketing a komunikaci projektů a Petra Machartová manažerkou korporátního marketingu.

Obchodní jednotka společnosti Skanska věnující se projektům komerčního developmentu ve střední a východní Evropě je lídrem na trhu s komerčními nemovitostmi, její trhy se nacházejí v deseti městech čtyř zemí: v České republice, Maďarsku, Rumunsku a Polsku. V lednu 2020 společnost ustavila nový tým vrcholového vedení a zahájila proces centralizace na regionální úrovni s cílem podpořit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, vytvořit regionální hub, který bude podporovat tvorbu hodnoty, posílit strategické zaměření na zákazníka a stát se společností, jejíž primárním cílem je tvorba špičkových projektů. Vytvoření nových pozic v oblasti marketingu a komunikace a jejich obsazení představují jeden z kroků tohoto procesu.

Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska, která dříve zastávala pozici manažerky pro marketing a komunikaci v obchodní jednotce věnující se komerčním projektům ve střední a východní Evropě (region CEE) byla jmenována ředitelkou marketingu a komunikace. Ve své nové funkci řídí tým věnujících se marketingu a komunikaci v rámci celé obchodní jednotky, tj. v České republice, Maďarsku, Rumunsku a v Polsku.

Wiśniewska nastoupila do společnosti v roce 2011 a brzy se, nejprve v Polsku a později i v rámci regionu, stala vedoucí týmu marketingu a komunikace. Kromě koordinace veškerých marketingových

a komunikačních aktivit také na trh, i interně v rámci společnosti, zaváděla nové produkty značky Skanska – Workplaces by Skanska a Futureproof Workplaces by Skanska a pro trhy v regionu CEE vyvinula marketingovou strategii pro koncept Futureproof a vytvořila unikátní produktový standard – Scandinavian Lobby Guidelines.

Alexandra Bucur, nově jmenovaná manažerkou pro marketing a komunikaci projektů, odpovídá za vytvoření jednoho týmu, který bude zajišťovat marketing a komunikaci projektů v rámci celé obchodní jednotky ve všech čtyřech zemích. Tento tým bude obstarávat marketing a komunikaci při propagaci projektů kancelářských budov, bude se podílet

na tvorbě těchto projektů, jejich umístění v rámci trhu a informování o nich. Společně s týmem odpovědným za projektové řízení a s týmem zajišťujícím pronájmy a prodej bude dohlížet na rozvíjení věrnosti značce na jednotlivých trzích.

Bacur je marketérkou s více než dvanáctiletými zkušenostmi, vytvářela zcela nové obchodní značky, vyvíjela produkty a stála v čele různých týmů. Působí ve společnosti Skanska od roku 2016, kdy začala pracovat jako manažerka pro marketing a komunikaci v Rumunsku a Maďarsku. Vytvářela marketingové a komunikační plány pro projekty probíhající v těchto zemích a řídila jejich realizaci, zároveň koordinovala činnosti v rámci korporátního marketingu a komunikace společnosti Skanska.

Alexandra Bucur

Petra Machartová

Petra Machartová, jako nová manažerka korporátního marketingu působí na úrovni celé obchodní jednotky, úzce spolupracuje s týmem pro korporátní komunikaci i s týmy zajišťujícími marketing a komunikaci projektů s cílem zvyšovat povědomí o projektech, vyvolávat zájem o produkty a podněcovat a rozvíjet věrnost značce Skanska. V této pozici bude zejména odpovědná za vytváření nových a využívání stávajících marketingových nástrojů a za podporu programů pro nejvýznamnější klienty a programů péče o zákazníky i za prodejní akce a materiály.

Machartová se bude starat o propagaci portfolia obchodní jednotky věnující se komerčním projektům u nejdůležitějších klientů a u nejvýznamnějších cílových skupin.

Aleksandra Markiewicz

Do společnosti Skanska přišla v roce 2012, o tři roky později byla jmenována koordinátorkou pro marketing a komunikaci. Po dobu svého působení ve firmě realizovala marketingové strategie a strategie pro podporu značky u pěti komerčních projektů v Praze, za svého působení ve Stockholmu se v obchodní jednotce pro komerční projekty ve Skandinávii podílela na přípravě strategie pro inovace a podpoře kultury inovací.

Aleksandra Markiewicz pokračuje na své pozici manažerky korporátní komunikace a společně se svým týmem se stará o vytváření centralizované interní a externí komunikační strategie pro celou obchodní jednotku zajišťující komerční projekty v regionu CEE.

Do společnosti Skanska přišla v roce 2012; jako koordinátorka pro marketing a komunikaci a věnovala se projektům ve Vratislavi, Katovicích a v Krakově. Později zastávala v rámci skupiny Skanska různé pozice včetně působení v týmu pro komunikaci ve Stockholmu a také řídila tým pro vnější komunikaci tří obchodních „streamů“ v Polsku.