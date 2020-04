Dosavadní zástupce vedoucího externí komunikace Vodafonu Ondřej Luštinec se v dubnu stal vedoucím tohoto oddělení firmy. Na pozici seniorního specialisty od května nastupuje Kateřina Šantorová, která zároveň přebírá roli zástupce vedoucího externí komunikace. Luštinec dříve působil v Českém rozhlase a Hospodářských novinách, Šantorová pracovala mimo jiné 13 let v telekomunikační společnosti O2.

V čele externí komunikace a jako vedoucí tiskového oddělení Vodafonu působí od dubna Ondřej Luštinec, který vystřídal na pozici Marka Steigera. Luštinec dosud ve firmě pracoval jako zástupce vedoucího externí komunikace. Jeho práci převezme od května Kateřina Šantorová, která s Vodafonem rok intenzivně spolupracovala externě.

Luštinec přišel do Vodafonu v září 2018, předtím působil více než deset let jako novinář, redaktor a editor v tištěných, internetových a audiovizuálních médiích. Do korporace nastoupil z veřejnoprávního Českého rozhlasu, kde pracoval jako redaktor v ekonomické redakci zpravodajství především pro stanice Radiožurnál a Plus. Věnoval se zpracování témat například z oblasti informačních technologií nebo e-commerce.

Před rozhlasem pracoval pro mediální dům Economia, kde zastával v průběhu své kariéry několik funkcí, působil jako redaktor domácí rubriky serveru IHNED.cz, editor v ekonomické části Hospodářských novin nebo editor specializovaných magazínů. Vystudoval obory Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Kateřina Šantorová v oddělení externí komunikace působí od května 2019. V minulosti pracovala 13 let ve společnosti O2. Vzhledem k jejím dlouholetým obchodním zkušenostem podporuje komunikaci značky Vodafone Business a produktů pro firemní zákazníky. Před nástupem do Vodafonu se věnovala marketingu na sociálních sítích v lifestylových sférách a organizaci eventů.