Plzeňský pivovar letos již po desáté uvařil jubilejní várku piva Pilsner Urquell, která každoročně putuje do Vatikánu k papeži a kterou navazuje na tradici starou více než sto let. Kvůli mimořádným opatřením letos nebylo možné zásilku do Itálie doručit, proto pivovar celou várku věnoval plzeňskému biskupství. To se rozhodlo požehnané pivo vydražit ve speciální aukci, která proběhne od 29. dubna, přičemž poslední aukce skončí 14. května, na aukčním portále Aukro. Výtěžek z prodeje bude věnován na dobročinné účely.

Symbolických 2020 lahví piva mělo doputovat k papeži Františkovi před Velikonocemi, aby mohly být součástí každoročních oslav v srdci Říma. „Letošní situace v Itálii i u nás nám nedovolila zaslat papeži velikonoční pivo. Po dohodě s plzeňským biskupstvím jsme se rozhodli vydražit pivo v aukci a získané prostředky poskytnout tam, kde je to nyní nejvíce potřeba,“ uvádí Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

V aukci, která od středy 29. dubna od 20:00 hodin proběhne na největším českém online tržišti Aukro, se budou dražit lahve s požehnanou velikonoční várkou. „Ceníme si příležitosti být partnerem této charitativní akce a jsme rádi, že jí naše online tržiště vzhledem ke své velikosti může poskytnout důstojnou platformu,” uvedl Michal Oškera, CEO společnosti Aukro. Polovina získaných prostředků z aukce půjde přímo do Vatikánu, druhou polovinu obdrží Diecézní charita Plzeň „Papež František i Diecézní charita Plzeň využijí finanční prostředky na zmírnění dopadu současné pandemie. Všichni jsme na jedné lodi a já jsem skutečně vděčný, že i takto můžeme pomoci,“ uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub.

Tradiční velikonoční požehnanou várku pro papeže uvařil Pilsner Urquell letos už po desáté v novodobé historii. Navazuje tak na více než sto let starou tradici, kdy si plzeňský ležák nechal do Vatikánu posílat na doporučení svých lékařů papež Lev XIII. Požehnána byla již historicky první várka Pilsner Urquell, kterou uvařil sládek Josef Groll v roce 1842.

Lahve jsou sdružené v baleních po osmi, přičemž každé balení má své unikátní číslo, a vyvolávací cena jednotlivých balení bude 249 Kč. Některá balení budou mít navíc svého patrona z řad osmnácti známých osobností, mezi kterými jsou významní sportovci, herci, umělci i církevní představitelé (viz poznámky pro editory). Tato balení bude zdobit také podpis patrona a věnování, které z těchto lahví dělá opravdový sběratelský unikát. Ke každému balení obdrží výherce dražby certifikát s podpisy plzeňského biskupa Tomáše Holuba a plzeňského sládka Václava Berky, případně i s věnováním od některého z patronů. Jména patronů budou odhalována postupně den po dni. Každý úspěšný dražitel také obdrží osobní poděkování biskupa Tomáše Holuba.

Tradici velikonoční várky pro papeže chce pivovar udržovat i nadále. „I když se teď pozornost všech upíná jiným směrem, rádi bychom tak dlouhou a oblíbenou tradici udrželi a pivo Pilsner Urquell do Vatikánu doručili hned, jakmile to situace dovolí,“ vysvětluje Václav Berka. Pivovar tedy na letošní rok plánuje založit novou várku, kterou pošle do Vatikánu. Na požehnání se opět domluví s plzeňským biskupstvím.