Prémiové a běžně nedostupné potraviny, které doposud byly určeny pro gastropodniky, si mohou nyní pořídit také běžné domácnosti. Online platforma pro gastrobyznys Uget, kterou využívají restaurace jako La Bottega Linka, Aromi, La Finestra di cucina, Smetana Q Cafè, Bad Jeffs BBQ, spouští nový e-shop s potravinami. Uget aktuálně spolupracuje s více než 200 dodavateli zahraniční i lokální produkce a nyní spouští novou variantu online prodeje potravin, která vedle tradičních potravin nabízí třeba také jehněčí maso, selata i luxusní alkohol.

Český startup Uget, který provozuje gastronomickou platformu na nákup a prodej zboží mezi dodavateli a restauracemi, spouští vlastní e-shop s potravinami. Běžně nedostupné suroviny, ke kterým doposud měly přístup převážně gastronomické podniky, tak nově přináší i běžné veřejnosti. Zákazník na Uget Shop nakupuje přímo od velkododavatelů bez prostředníka.

„Tím, že umožníme prodávat napřímo bez prostředníků, mohou dodavatelé prodávat i prémiové zboží za ceny, na které by se ve specializovaných obchodech normální spotřebitelé nedostali. Navíc takto získají přístup i k produktům, které běžné supermarkety ani nenabízejí,“ vysvětluje Ilya Ivanov, zakladatel a CEO startupu Uget. Českým zákazníkům se tak rozšíří možnosti o zboží, které mohou do svých domácností zakoupit, a podpořit tak lokální dodavatele.

Nové možnosti pro domácnosti i gastronomii

V sortimentu nakupující naleznou například jehněčí a jelení maso, celé sele či uruguayské steaky. Nabídka zahrnuje i veganské produkty české značky Nemléko, italské minerální vody San Benedetto, vybraná česká i zahraniční vína, či luxusní alkohol, které nejsou běžně k dostání. Uget Shop nabízí také 100% ovocné PiuPiu sirupy, které doposud mohly objednávat pouze bary či restaurace.

„V nabídce jsou zatím produkty od našich partnerů. Dostupný sortiment stále rozšiřujeme a vyjednáváme spolupráci i s dalšími dodavateli. Pracujeme na tom, abychom platformu spustili maximálně plnohodnotně. Zapojit se přitom může prakticky kdokoliv, registraci zájemci naleznou na našem webu uget.cz,“ vysvětluje Ivanov.

V současné chvíli Uget využívá na 200 dodavatelů, jako jsou například Vino Markuzzi (exkluzivní dodavatel Italských vín a alkoholu), Blanc de Blancs, které spoluvlastní Aleš Pokorný, lídr v oblasti našich sommelierů.

Zmírnění dopadu krize

Aby se zboží dostalo k zákazníkovi, využívá Uget k distribuci dodavatelů i partnerských restaurací. Dodavatelé skrze své závozníky doručí nákup přímo do domácnosti nebo některé partnerské restaurace, takzvaného Hubu. Ten pak slouží jako výdejní místo. Cílem je dostat více lidí do restaurací, což by mohlo pomoci k získání nových zákazníků i vytížení pracovních sil podniků.

„Celá myšlenka vznikla v době koronavirové karantény. Restaurace zavřely provoz a dodavatelé najednou neměli odbyt. Proto jsme do rovnice Uget přidali i běžné spotřebitele. Výsledkem je, že dodavatelé mají komu prodávat, restaurace si budují kontakt se zákazníky a lidem se otevírá zajímavý sortiment,“ vysvětluje Ilya Ivanov. Očekává totiž, že dopad pandemie na gastrosegment bude trvat déle, a za Uget vidí možnost, jak mohou gastronovmické provozy i delší krizi překonat.