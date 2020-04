Malé a střední podniky si nyní mohou snadno založit nový e-shop s doručováním zboží zákazníkům v rámci stejného města. Liftago ve spolupráci s vývojářskou firmou TopMonks vyvinulo produkt, který je dostupný všem přes platformu Shoptet. Nabízí expresní doručování zboží a brzy umožní také rozvoz více balíků zároveň. Server MALL.cz pak zahájil iniciativu „Zachraň podnik“.

Vzhledem k současné situaci vzniká v České republice rychle značné množství e-shopů – podle údajů Shoptetu je nyní nárůst nových e-shopů na jejich platformě dvojnásobný oproti běžnému období. Omezení pohybu lidí rozvoji e-commerce nahrává, přesto se větší i menší e-shopy aktuálně potýkají s problémy při rozvozu svých zásilek, lhůty se prodlužují i pětinásobně oproti standardnímu režimu. Nejen pro tyto e-shopy přichází Liftago, TopMonks a Shoptet.cz s řešením.

„Rychlé doručování nákupů přes Liftago pomůže velkému množství malých obchodů s logistikou a zlepšením služeb spotřebitelům.“

„Shoptet.cz dnes pokrývá zhruba polovinu trhu s českými e-shopy a díky krizi se velká část byznysu stěhuje online. Rychlé doručování nákupů přes Liftago pomůže velkému množství malých obchodů s logistikou a zlepšením služeb spotřebitelům, kteří jsou dnes odkázání převážně jen na online služby. E-shopy tak získají možnosti, které měly jen velké obchody a často jen v Praze. Expresní dopravu mohou obchody využít ve všech městech, kde momentálně máme řidiče – tedy v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,“ říká Ondřej Krátký, ředitel Liftaga.

Zásilka dorazí do jedné hodiny

Doplněk vznikl ve spolupráci se společností TopMonks, kteří vyvinuli propojení mezi Liftagem a Shoptetem. Momentálně dostanou e-shopy pomocí doplňku možnost nechat své zboží doručit Liftagem expresně. Po převzetí zboží řidičem dostane zákazník SMS zprávu, kde se dozví čas doručení (většinou v řádu desítek minut) a odkazem, pomocí kterého může sledovat příjezd řidiče na mapě.

Zachraň podnik!

Server MALL.cz ve spolupráci se společnostmi O2 a MAKRO zahájil iniciativu „Zachraň podnik“, díky které zákazníkům umožní nakupovat poukazy na služby lokálních podniků a tím je v těchto těžkých časech i z domova podpořit.

„Víme, jak tvrdě může současná situace dopadnout na lokální podniky, které musely zavřít. V médiích čteme zprávy o tom, jak tisíce živnostníků ukončují činnost, a vypadá to, že pomoc ze strany státu jejich podnikání nejspíš nezachrání,“ říká CEO Mall Group Oldřich Bajer, a doplňuje: „Přišli jsme proto s nápadem, jak ohroženým místním podnikům rychle pomoci a udržet je při životě. V průběhu pokračujících restrikcí bohužel hrozí, že zaniknou některé z oblíbených lokálních podniků, kam jsou místní léta zvyklí chodit. Zakoupení poukazu pro pozdější využití je to nejmenší, co může člověk pro svého oblíbeného holiče, baristu, hostinského či třeba turistického průvodce udělat, aby tyto těžké chvíle přečkal.“

O bezplatné možnosti zahájit prodej vlastních poukazů se dozví mimo jiné firemní klienti společností O2 a MAKRO, které se rozhodly do projektu zapojit a využít své bohaté databáze relevantních firemních kontaktů k adresnému oslovení majitelů podniků. O2 následně o možnosti podpořit svůj lokální podnik nákupem poukazu informuje vlastní zákazníky z řad domácností. Přehled podniků najdou zájemci také v aplikaci O2 Výhody. Místní podnikatelé tak budou mít dočasný přesun prodejů na internet ještě jednodušší.