Během omezení souvisejících s covid-19 tráví 45 procent lidí (GlobalWebIndex ) více času na sociálních sítích. Jejich prostřednictvím též více sledují „své“ influencery, kteří s fanoušky umějí komunikovat i v těžkých dobách. Influenceři tak značkám, jimž kvůli nouzovému stavu nedává tradiční inzerce smysl, mohou pomoci zasáhnout cílovou skupinu. I přesto jsou však společnosti v investicích opatrné a krize způsobená pandemií koronaviru se nevyhnula ani influencerům.

Kampaně napojené na eventy, kamenné obchody či venkovní akce se logicky ruší a to dopadá i na příjmy samotných influencerů. „Naši klienti z různých sektorů (kosmetika, cestování, móda, …) kampaně odkládají, protože některé v tuto chvíli opravdu nedávají smysl, a na jiné mají nyní zmrazené budgety. Nikdo neví, jak dlouho bude aktuální situace trvat, proto jsou kroky zatím krátkodobé. Kampaně jsou zmrazené na dva až tři týdny, a poté se uvidí, jak se situace bude vyvíjet,“ uvádí Tereza Salte, jejíž společnost Elite Bloggers zastupuje influencery a tvůrce podcastů.

Koronavirus změnil zažité zvyklosti on-line marketingu. Vojtěch Lambert z LCG New Media pro nás sepsal tipy, jak strategii přizpůsobit aktuální situaci. ⬇️⬇️⬇️ Zveřejnil(a) Marketing & Media dne Neděle 5. dubna 2020

I v případě influencerů platí, že čím déle budou trvat omezení spojená s nouzovým stavem, vládními opatřeními a zákazem volného pohybu, tím je budoucnost méně jistá. Zvlášť, pokud by se koronavirová krize protáhla do léta a musely by se rušit i různé festivaly a další volnočasové aktivity.

„To zamíchá kartami v celém marketingu. Budeme muset přehodnotit celé strategie a najít cesty, jak předat cílové skupině relevantní sdělení,“ konstatuje Jitka Altman, influencer konzultantka agentury Kindred. I v takovém hypotetickém případě by podle ní ale influencer marketing zůstal jedním z důležitých komunikačních nástrojů a mohla by to pro něj být dokonce další příležitost. Jak se engagement s influencery vyvíjí, pozorně sledují i firmy.

„Často citovaná poučka říká, že trvá tři týdny, než si vytvoříme nový zvyk. Za první dva týdny pozorujeme vysoký nárůst konzumace médií. Pokud se influencerům podaří udržet navýšenou sledovanost i po odeznění krizového stavu, může to dle mého názoru znamenat také větší zájem o spolupráci ze strany inzerentů,“ uzavírá Martin Minařík, digital transformation officer společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media , který vychází v pondělí 6. dubna 2020. Přeplatit si ho můžete zde.