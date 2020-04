Ekonomické následky restriktivních opatření, která byla vyhlášena v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru, již v řadě oblastí přímo ohrožují podnikání. Fitness sektor patří k těm, které jsou omezeny nejvíce. Sportovní a fitness organizace ČR vydaly deklaraci, v níž žádají podporu a otevření sportovišť.

„Nejen aktuálně probíhající světová pandemie koronaviru COVID 19, ale i dlouhodobě vzrůstající výskyt celé řady onemocnění přímo souvisejících s klesajícím množstvím fyzické aktivity v každodenním životě významně poukazují na to, jak právě pravidelný pohyb zásadně pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou kondici populace. Proto apelujeme v současné situaci na maximální podporu, znovuotevření všech sportovišť, a především na dlouhodobou státní podporu pro subjekty zabývající se pohybem,“ shrnuje cíl deklarace Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Podpora pohybu a znovuotevření sportovišť

„Žádáme státní podporu pro všechny podnikatelské subjekty zasažené restriktivními opatřeními proti šíření koronaviru v ČR, a to na všech úrovních podnikání, tedy jak pro OSVČ, tak i pro malé a střední společnosti, spolky s vedlejší hospodářskou činností, vzdělávací společnosti i dodavatele sportovního zařízení a služeb,“ vyjmenovává první z bodů deklarace, který reaguje na současnou krizovou situaci, Havrdová.

Prázdné sportoviště

Stejně důležitý je podle ní další bod deklarace, a sice co nejrychlejší znovuotevření všech provozoven a sportovišť, samozřejmě při dodržení maximálních hygienických a bezpečnostních opatření, tak aby široká veřejnost mohla začít co nejdříve využívat těchto služeb, a to postupně od individuálních osobních tréninků a outdoorových aktivit v přírodě, přes malé skupiny do 10 lidí, k větším skupinám do 30 lidí až k úplnému otevření provozů bez omezení.

„Česká unie sportu se připojuje k podpoře deklarace sportovních a fitness organizací. Vítáme postupné uvolňování sportovišť, neboť aktivní sport a pohyb bezprostředně souvisí se zdravím, psychikou i odolností vůči nemocem. Očekáváme, že stát finančně nebo daňově podpoří všechny sportovní subjekty včetně těch podnikatelských a poskytne jim dostatek prostředků na provoz a údržbu sportovišť a rozšíření nabídky pro širokou veřejnost. Čím lepší podmínky pro sport a zdraví prospěšné aktivity občanů se podaří vytvořit, tím bude mít Česká republika zdravější populaci,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Pohyb jako prevence i lék a snížení DPH na 10 %

Dalším bodem deklarace jsou ovšem i dlouhodobé dopady, jako je zařazení pravidelné pohybové aktivity a zdravého životního stylu mezi hlavní politické i společenské a vzdělávací priority v ČR.

„Je prokázáno, že pohybová aktivita ve spojení s kvalitní výživou může na přímých i nepřímých nákladech ušetřit až jednu třetinu nákladů na zdravotní péči České republiky. Žádáme proto o jednoznačný statut veřejné prospěšnosti pro všechny aktivity provozování i poskytování tělovýchovných služeb, které vnímáme jako zdraví prospěšné pohybové a sportovní aktivity. Stejně tak navrhujeme systémové zařazení pravidelné fyzické aktivity nejen mezi preventivní, ale i mezi léčebné metody péče o zdraví občanů České republiky, a to jak na úrovni efektivní spolupráce sportovních profesionálů s lékaři, tak i spolupráce se zdravotními pojišťovnami,“ podotýká Jana Havrdová s tím, že dalším požadavkem deklarace je zařazení služeb nabízejících pohybové aktivity do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

„Pro realizaci výše uvedených požadavků jsme připraveni k maximální spolupráci, veřejné diskuzi, poskytnutí nejen odborníků z praxe, ale i z vědeckých kruhů. Současně jsme připraveni k intenzivnímu zvyšování kvality našich služeb jak na úrovni lidských zdrojů, tak i materiální, abychom společně dosáhli hlavního cíle, kterým je kvalitní a dlouhodobý život ve zdraví, aktivitě a osobní nezávislosti pro všechny občany České republiky.