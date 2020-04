Pětapadesátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se z letoška přesouvá na rok 2021. I v Cannes hledají jiný termín. Festivaly z celého světa uspořádají přehlídku na YouTube.

Na dopady pandemie koronaviru doplatili po hudebních akcích i pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF). Jeho 55. ročník se měl konat od 3. do 11. července, což znemožnila vládní nařízení i mezinárodní opatření proti nákaze Covid-19 . Nejdříve se uvažovalo o jiném letošním termínu, nakonec ale bylo rozhodnuto o jeho odsunu na začátek července roku 2021.

„Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována, je těžké je predikovat,“ uvedli pořadatelé KVIFF v tiskové zprávě. Pořádání akce v jiném termínu či rozsahu by s sebou podle nich stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit. K přesunu na příští rok se pořadatelé rozhodli i po rozhovorech s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

V původním termínu se uskuteční alespoň speciální verze tradiční filmové přehlídky Vary ve vašem kině, která nabídne divákům biografů po celé České republice snímky vybrané programovým oddělením festivalu. Současná vládní opatření počítají s tím, že od 8. června by se mohla otevřít kina pro omezený počet diváků. V původním termínu letošního festivalu se uskuteční také velká část soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises.

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ uvedl Jiří Bartoška, prezident MFF Karlovy Vary.

Doplnil, že partneři festivalu vyjádřili vůli akci podporovat i nadále. Rozpočet festivalu se poslední roky pohybuje kolem 135 milionů korun, státní dotace činila 30 milionů korun. Příspěvky města a kraje byly po osmi milionech. Strukturu dalších příjmů festival nesděluje, ale hlavními partnery jsou firmy jako Mall.cz, Innogy, Vodafone či Accolade. Partnery pak společnosti Unipetrol, UniCredit Banka, Sazka Group, Philip Morris ČR, DHL a Czech Fund. KVIFF má například i oficiální vozy BMW, kávu Nespresso, módního partnera Pietro Filipi a beauty partnera Dermacol. Podporuje ho i průmyslová skupina Czechoslovak Group či Česká zbrojovka.

I Cannes hledá nový termín

Pro karlovarský festival, jehož první ročník se konal v roce 1946, je to první roční pauza v novodobé historii. Posledních 25 let totiž probíhal každoročně, zatímco například mezi roky 1958 a 1994 se konal jen v sudých letech.

Teprve podruhé od roku 1946 čekají změny termínu i Mezinárodní filmový festival v Cannes. Zatímco v roce 1968 byl přerušen kvůli studentským bouřím ve Francii, letos ho čeká přesun z tradičního období v polovině května (měl se konat od 12. do 23. 5.), vzhledem k tomu že se ve Francii rozšiřují opatření pro boj s koronavirem a země prozatím zůstává uzavřena do 11. května.

„Okolo mezinárodní situace panuje stále mnoho nejistot. Doufáme, že budeme moci již brzy oznámit, v jaké podobě se Cannes 2020 odehraje,“ uvedli pořadatelé.

Nový termín se stále hledá, ale pravděpodobně se jeví letošní podzim. Tou dobou už se ale konají festivaly v Torontu či v Benátkách. Termín Benátského filmového festivalu potvrdil na 2. až 12. září jeho prezident Roberto Cicutto. Pro Benátky by konkurence dalšího evropského festivalu ve stejnou dobu byla špatnou zprávou. Třeba už jen kvůli tomu, že město muselo letos předčasně ukončit i tradiční a turisty hojně navštěvovaný karneval. Cicutto zároveň vyvrátil spekulace o tom, že by se obě akce spojily v jednu a popřel, že by s ním prezident festivalu v Cannes Thierry Fremaux jednal o možné spolupráci.

„S Cannes je možné všechno, ale zdá se mi znepokojující, že Thierry Fremaux pořád říká, jak pokračuje v prozkoumávání situace a neříká, co vlastně chce dělat,” uvedl Cicutto v rozhovoru s agenturou Ansa.

Festivaly na YouTube

Mnoho mezinárodních festivalů už se ale na jisté formě spolupráce dohodlo. Od 29. května poběží přehlídka snímků a dalších projektů na videoserveru YouTube. Akce s oficiálním názvem We Are One: A Global Film Festival poběží deset dní a vedle festivalů v Cannes, Benátkách, Torontu a Berlíně se ho účastní například i festival Britského filmového institutu v Londýně, festivaly v Jeruzalémě, Bombaji a Marrakéši, stejně jako Sundance či Tribeca.

„Často mluvíme o tom, že film hraje významnou a unikátní roli v tom, jak dokáže sjednocovat lidi bez ohledu na hranice a další odlišnosti. Tím pomáhá uzdravovat svět a svět teď uzdravovat potřebuje,“ uvedla k tomu producentka Jane Rosenthal, která spolu s Robertem DeNirem založila právě newyorský festival Tribeca.

Vysílání na YouTube bude zdarma a jeho součástí budou filmy, krátké snímky, dokumenty, komediální i hudební díla či diskusní pořady. Podle serveru Deadline se ale s ohledem na autorská práva a z finančních důvodů neočekávají snímky přímo určené pro letošní festivalovou sezónu.

Součástí akce bude i možnost věnovat dobrovolné finanční příspěvky a výtěžek bude zaslán fondu Světové zdravotnické organizace pro pomoc s dopady koronavirové pandemie i lokálním nadacím různě po světě.