V online eventech je možnost, jak se zachránit a pracovat dál, říká v rozhovoru Tomáš Kovář, managing director Fox Live.

Jaký výhled mají eventové agentury do blízké budoucnosti?

Špatný! Úsilí, které bylo vloženo do eventů na jaro i na léto, přichází vniveč a tuto práci ani nikdo nezaplatí. Agentury propouštějí lidi a snaží se přeorientovávat na něco jiného, ale možností moc není. Na eventech jsou závislí i techničtí dodavatelé, moderátoři, fotografové, kameramani, herci, osvětlovači, cateringové společnosti. Těch profesí spojených s eventovou branží, co koronavirus položí, je strašně moc.

Je z toho vůbec cesta ven?

Jedinou cestou, jak dneska pokračovat, je online. Firmy už se s touto formou seznamovaly dříve, ale my nyní vysvětlujme, že teď je čas přestoupit do online prostředí naplno.

Tomáš Kovář, Fox Live

Co jim v online prostředí nabízíte?

Eventy s externím obsahem, tedy eventy na míru se spíkry, s tématy od osobnostního rozvoje přes duševní zdraví, prezentační a obchodní dovednosti po finanční a marketingová témata. Dokonce jsme zkoušeli i fitness a vymýšlíme ochutnávky vína nebo rumu. Klienti si mohou vybírat z několika šablon, eventy online zrežírujeme a poskládáme do plnohodnotného programu. Pak jsou eventy s interním obsahem, kde firmy chtějí předat informace svým zaměstnancům, prodejcům, novinářům. Typickým příkladem je náš klient Lenovo, který několikrát do roka představuje nové produkty. Dříve to bylo samozřejmě za přítomnosti médií, obecenstva, probíhalo produktové školení. Tato možnost nyní zcela padá. Všechny firmy mají jedinou možnost a tou je přechod do online prostředí, i když se jedná o představení nových vozů, kde se dá využívat virtuální realita nebo 360 stupňové záběry.

A co kvalita vysílání?

Online event dosahuje kvality televizního programu. Máme dramaturgii, nové studio včetně osvětlení, ozvučení, kombinujeme několik kamer. V takové formě nabídneme školení procesů, bezpečnosti práce, tiskové konference a uvedení nových produktů. Nabízíme event, do kterého se mohou zapojit stovky lidí. Součástí balíčku jsou samozřejmě zkušení spíkři, celkové zázemí, dramaturgie, režie, technické řešení.

Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 6. dubna 2020. Přeplatit si ho můžete zde.