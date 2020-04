Výsledky jednotlivých kategorií

Absolutní vítěz

Ostrovy – Památník ticha, Bubny – Autodialog s Václavem Havlem v rámci oslav 30 let svobody

B2B eventy – na podporu obchodních vztahů

1. místo: Art4promotion – TV Nova – 25 let TV Nova galaevent a multimedia show

2. místo: Fox Hunter – Mercedes-Benz Česká republika – Offroad Driving Experience

3. místo: Renegadz – Porsche Central and Eastern Europe – Porsche Taycan CEE Launch

B2C eventy – na podporu vztahů se zákazníky

1. místo: Fox Hunter – Bvlgari – The Joy of Colours

2. místo: NEXT LEVEL – JT International – Objevte více muziky

3. místo: CREATIVE PRO (CZ) – adidas ČR – RUN FOR THE OCEANS

B2P eventy – na podporu vztahů s veřejností

1. místo: EVENT ARENA společně s Dudes&Barbies – H & M Hennes & Mauritz CZ – H&M ELEMENTS

2. místo: Brothers – Renault – Renault Designblok 2019 – prezentace hlavního partnera

3. místo: EVENT ARENA společně s Peppermint – Mondelez / Milka – Ester

B2E eventy – na podporu vztahů se zaměstnanci

1. místo: QUIX EVENT – Grupo TV1 / Shell – Eventy pro zaměstnance brazilské SHELL

2. místo: Česká spořitelna – Česká spořitelna – Spořka fest ’19

3. místo: JCHP / Birel Advertising – Československá obchodní banka – ČSOB Kampus Festival

Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)

1. místo: Ostrovy – Památník ticha, Bubny – Autodialog s Václavem Havlem v rámci oslav 30 let svobody

2. místo: MVP events – MVP events – MOON 50: zpátky na Měsíc

3. místo: Art4promotion – ČEZ – generální partner – MAN ON THE MOON multimedia show

Odborné konference, fóra a kongresy + Výstavy, veletrhy a oborové festivaly

1. místo: Future Production – Future Port Prague

2. místo: Up In The Air – Startup World Cup & Summit

3. místo: Acomware – Eshopista: Budování značky v e-commerce