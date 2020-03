Herní agentura Grunex po loňském vstupu ECI Daniela Křetínského posiluje svou pozici v oblasti elektronických sportů. Kompletně zajišťuje organizaci historicky největší česko-slovenské ligy elektronických sportů, Sazka eLEAGUE. Ta bude kromě výjimečné finanční dotace 2,5 milionu korun unikátní i svým zcela novým formátem s živým profesionálním studiovým vysíláním vybraných zápasů a oficiální podporou přímo od vydavatele her americké společnosti Valve.

Sazka eLEAGUE je historicky největší česko-slovenskou ligou elektronických sportů, která si klade za cíl významně posílit, zpřístupnit a zprofesionalizovat tuzemský esport. Startuje formou online kvalifikací 14. března 2020 a bude probíhat v globálně rozšířených hrách Counter-Strike: Global Offensive a Dota 2. Grunex je s více než desetiletou historií v současnosti největším subjektem v oblasti tuzemského herního marketingu, PR a esportu se zaměřením na esport projekty v online i offline podobě.

Týmy v nejvyšších soutěžích budou finančně podpořeny částkou 1 200 000 korun, a navíc budou mít příležitost hrát o prize pool ve výši 1 300 000 korun. Celkem si tedy nejlepší týmy rozdělí částku přes 2 500 000 korun!

Finále bude na programu v říjnu

„Česko-slovenská liga elektronického sportu Sazka eLEAGUE je velkým pokrokem pro celý lokální esportový trh. V mnoha ohledech je velmi evoluční a má za cíl pozvednout elektronický sport v Čechách a na Slovensku na novou úroveň,“ říká Martin Liberský, ředitel agentury Grunex. „Nejen, že ji provází na tuzemské poměry velmi vysoká publicita, ale přináší i další inovativní prvky jako například statisícové dotace pro všechny zúčastněné týmy, historicky nejvyšší finanční odměny, profesionální strukturu, studiové livestreamy a samozřejmě také velkolepý finálový event, na kterém celá první sezona vyvrcholí,“ dodal.

V rámci kompletního zajištění organizace Sazka eLEAGUE realizoval Grunex návrh a zprovoznění plně responzivního portálu Sazka eLEAGUE, kde kromě zpravodajství a novinek budou ke zhlédnutí živá vysílání, videosestřihy ze zápasů, rozhovory s hráči, analýzy, statistiky či profily jednotlivých hráčů a týmů.

Součástí aktivit Grunexu bude i administrace kvalifikačních a ligových turnajů v rámci na míru vyvinutého turnajového systému a dále profesionální živé vysílání ze studia v podání předních česko-slovenských komentátorů a influencerů v dané hře. Fanoušci se tak mohou těšit na celkem 164 streamovaných zápasů komentovaných například Damienem “Deethane” Divišem, Romanem “Blade” Pilným či Martinem Rotou.

Mezi pozvanými týmy do nejvyšší soutěže jsou Brute, Sinners, Sampi a eSuba. Ve hře Dota 2 se v kvalifikacích otevře všech osm slotů. V průběhu roku bude zároveň spuštěna druhá liga Sazka eLEAGUE Open v obou hrách, z níž se nejlepší týmy mohou probojovat do profesionální ligy Sazka eLEAGUE. Ta je rozdělena do dvou splitů, jarní vyvrcholí o víkendu 6. a 7. června (Counter-Strike) a 13. a 14. června (Dota 2). Grandfinále podzimního splitu se odehraje v rámci veletrhu FOR Games 15. až 18. října.