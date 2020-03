V době šíření koronaviru vyhledávají senioři z preventivních důvodů nakupování potravin online Na jejich vzrůstající počet upozornil server Košík.cz. Klub Plná péče, který online supermarket provozuje ve spolupráci s Kontem Bariéry, pro seniory do nabídky zařadil nové dotované produkty. Zároveň proškolil své telefonisty, s jejichž prostřednictvím objednávají, aby pomohli tlumit případnou paniku a dokázali seniory odkázat na potřebné informace.

„V posledních týdnech zaznamenáváme celou řadu nových zákazníků nad 65 let, kteří se k nám dostali právě pod tlakem celospolečenského dění. Chceme jim situaci co nejvíce ulehčit a mimo jiné se postarat i o to, aby je nákup u nás stál díky dotacím na základní potraviny ještě méně než v běžném obchodě,“ říká Tomáš Jeřábek z CEO Košík.cz.

Rok a půl nabízí online supermarket Košík.cz seniorům a držitelům průkazů ZTP možnost nakupovat online za zvýhodněných podmínek. Jeho nákupní klub „Plná péče“ garantovaný Kontem Bariéry přináší nejen dopravu zdarma, ale také základní potraviny nebo drogistické zboží za Košíkem dotovanou cenu. Právě počet těchto položek nyní Košík výrazným způsobem rozšiřuje a zároveň zvyšuje jejich slevu – průměrně členové klubu nakoupí o 36 % levněji, než je běžná cena v obchodě. Základní sada potravin a potřeb pro domácnost se rozšiřuje z původních deseti na třicet položek. Nabídne například rohlík za korunu, půlkilový chléb za 9,90 Kč, brambory za 14,90 Kč, cibuli za 11,90 Kč nebo 36 dávek kvalitního pracího prášku za 169,90 Kč.





„Víme, jak je pro seniory sociální kontakt důležitý. Naši asistenti jsou tedy připraveni při zajišťování objednávek odpovídat i na základní dotazy spojené s koronavirovou nákazou a státem nařízenými opatřeními. Čistě lidsky jsme připraveni na to seniory uklidnit, odkázat je na potřebné informace a pokud to bude třeba, propojit je také s další odbornou pomocí,“ dodal Jeřábek.

Klub funguje pro všechny závozové oblasti – ty v současnosti pokrývají skoro 1,2 milionu domácností včetně nově pokrytých měst, jako je Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Kolín nebo Kutná Hora. Aktivace klubového účtu probíhá přes zákaznickou linku, ověření průkazu ZTP či ZTP/P anebo věku narození na základě libovolného průkazu provedou kurýři až při předání nákupu. Objednávat a platit nákup online tedy může kterýkoliv rodinný příslušník. Kurýři mají zároveň na obsluhu seniorů vyčleněno více času a mohou jim kromě donesení nákupu na práh bytu případně pomoci i s jeho vybalením. Samozřejmostí je odnos vratných obalů.