Na čtyři desítky restaurací zapojených do výzvy „Nekašleme na vás“ rozdaly mezi policisty, zdravotníky i hasiče jen za minulý pátek přes 1 200 obědů a večeří po celém Česku.

Výzva šéfkuchaře Zdeňka Střížka vyvolala na sociálních sítích mezi regionálními restauratéry, provozovateli malých občerstvení, bufetů, ale i dodavatelů surovin, gastronomického materiálu, firem nebo dokonce nadací nečekanou vlnu nezištné odvahy a solidarity. Iniciátor výzvy navíc plánuje získané finanční dary spravedlivě přerozdělit mezi všechny zapojené podniky a podpořit tak českou gastronomii v době pandemické krize.

2000 lahví do nemocnice Motol od Bílinské kyselky pro zdravotniky







„Jednoho dne (sobota 14. března) jsem se vzbudil a zjistil, že nemůžu otevřít restauraci, přemýšlel jsem, jak zužitkovat suroviny, které jsem měl již nakoupené na víkend. Napadlo mě, uvařit a rozdat jídlo mezi policisty. Toho si všimli i dodavatelé surovin a během následujících dnů mě doslova zavalili masem, zeleninou, pečivem a nápoji,“ uvedl Zdeněk Střížek, majitel burgrárny Bejzment a pořadatel Burgerfestu, kterého k výzvě inspirovaly Spojené státy, kde dlouhou dobu žil.

Ozývají se firmy i nadace

„V těžkých chvílích se jejich lidé dokážou neuvěřitelně semknout, vzájemně si pomáhat a podporovat se. Záchranáři, policisté a hasiči jsou pro ně hrdinové v „první linii“, které podporují třeba tím, že jim něco uvaří,“ doplnil informace Střížek s tím, že na sociálních sítích se následně rozhodl uveřejnit výzvu pro ostatní restauratéry, aby se připojily k jeho myšlence. Výzvu z minulého týdne shlédlo na sítích skoro sto tisíc lidí a zareagovalo na ní několik desítek gastronomických provozů po celém Česku.

Na podporu projektu nechal Zdeněk Střížek zřídit webové stránky nekaslemenavas.cz, kde se mohou gastronomické podniky, dodavatelé surovin a lidé z různých koutů Česka k výzvě připojit. „Budeme rádi, když lidé zapomenou na rivalitu a začnou vzájemně spolupracovat. Například restauraci z Berouna podpoří masem místní řezník, anebo pečivem místní pekař. Moc by se nám líbilo, když by si i lidé raději zašli pro jídlo do podniku, který je proaktivní, nezištně pomáhá a nečeká na zázrak a nesmyslně se nedomáhá náhrady škody po státu,“ upřesňuje myšlenku výzvy Střížek.

Během pár dnů se do výzvy zapojilo několik desítek podniků. „Je neuvěřitelné, s jakou upřímnou radostí darují z vlastních zdrojů jídlo těm, kteří to v tuto chvíli nejvíc potřebují,“ uvedl Střížek. Mimo provozovatele restaurace, občerstvení a bufetů se začínají ozývati lidé, firmy nebo nadace, kteří chtějí projekt podpořit. „Mezi prvními se objevila nadace společnosti ČEZ, která chce myšlenku podpořit alespoň finančně,“ upřesnil možnosti podpory Střížek. „O mnohých provozovatelích, které začali takto pomáhat zatím ani nevíme a touto cestou bychom je rádi oslovili, aby se k nám připojili prostřednictvím svých sociálních sítí a označili se hashtagem #nekaslemenavas,“ požádal Střížek.

Foto: Nekašleme na vás

Foto: Nekašleme na vás