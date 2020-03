Investice, které e-commerce společnosti vkládají do televizní reklamy, za poslední roky výrazně vzrostly. Meziročně se oproti roku 2018 zvýšily o 17 %, v porovnání s rokem 2013 stouply téměř sedminásobně. Vedle tradičních inzerentů, jako jsou FMCG společnosti, banky nebo mobilní operátoři, si výhody vysokého zásahu potenciálních zákazníků stále více uvědomují společnosti jako Alza.cz a Mall.cz, Zalando.cz, Aboutyou.cz, Favi.cz nebo Notino.cz. Data zveřejnila společnost Atmedia.

Zatímco v roce 2013 patřily mezi největší zadavatele televizní reklamy především firmy vyrábějící rychloobrátkové zboží jako P&G, Henkel, Unilever, Ferrero nebo Nestlé, dnes je seznam pestřejší. Vypovídá o tom objem GRPs (Gross Rating Points – ukazatel pro vyjádření počtu zhlédnutí všech spotů kampaně) dodaných jednotlivým zadavatelům v uplynulých letech. Mezi TOP 20 zadavateli mají nově výrazné zastoupení e-commerce společnosti Alza.cz, Mall.cz nebo třeba Zalando.

„E-commerce hráči vkládají do TV reklamy každým rokem o desítky procent více peněz a postupně se stávají největšími zadavateli televizní reklamy vůbec. Meziroční srovnání za roky 2018 a 2019 ukázalo růst o 17 %. Pokud situaci porovnáme například s rokem 2013, navýšení investic vzrostlo až sedminásobně. Lze předpokládat, že s růstem celého e-commerce trhu v České republice bude počet online hráčů mezi TOP zadavateli stále přibývat,“ říká Pavel Müller, Head of Research & Marketing Department společnosti Atmedia.

Alza a Mall vedou

Každoroční nárůst zájmu o televizní reklamu je patrný i při pohledu na jednotlivé online hráče. U Alzy, v současnosti největšího zadavatele TV reklamy z e-commerce sektoru, vzrostly v této oblasti investice od roku 2013 o 650 %. Konkurenční společnost Mall.cz a zároveň druhý největší zadavatel z e-commerce sektoru za stejné období navýšil své investice o více než 500 %. Nárůst investic do TV reklamy je patrný i u dalších e-commerce hráčů, jako je e-shop s nábytkem Favi.cz, Notino.cz prodávající kosmetiku a parfémy, e-shopy s elektronikou a dalším zbožím CZC.cz a Heureka.cz anebo rozvážková služba DámeJídlo.cz. Prostřednictvím televizní reklamy komunikují se svými zákazníky také stále oblíbenější supermarkety Rohlik.cz nebo Kosik.cz.

Výrazně investují i nováčci

Nárůst investic do televizní reklamy není způsoben jen zvyšujícími se investicemi stávajících hráčů, ale také stále větším počtem společností, které kominukují se svými zákazníky prostřednictvím televizní reklamy. V roce 2018 například vstoupil na český trh e-shop s oblečením Zalando. Ve stejném roce začal investovat do televizní reklamy a v roce 2019 se dokonce z hlediska koupeneného reklamního prostoru stal třetím největším zadavatelem v celém e-commerce sektoru hned po společnostech Alza.cz a Mall.cz.

„Na příkladu společnosti Zalando je vidět, že noví hráči na vysoce konkurenčním e-commerce trhu potřebují televizi. Umožňuje jim oslovit stovky tisíc až miliony potenciálních zákazníků, kterým mohou představit svoji značku, produkty nebo služby. Televizní reklama se stává prvním místem, v rámci kterého lidé poprvé o značce slyší, z dlouhodobého hlediska buduje značku a povědomí o ní,” uvádí Müller. Stejnou strategii zvolil i další e-shop s oblečením – About You. Na českém trhu se objevil taktéž v roce 2018 a podobně jako Zalando zahájil výrazné investice do TV reklamy. V roce 2019 se About You umístil hned za Zalando jako čtvrtý největší zadavatel TV reklamy z e-commerce sektoru.

Návštěvnost internetových stránek vyšší o 84 %

Vedle masivního zásahu potenciálních zákazníků, budování značky a posilování loajality zákazníků nabízí televizní reklama také okamžitý efekt. Po spuštění televizní kampaně například výrazně roste návštěvnost internetových stránek. „Americká společnost Video Advertising Bureau zkoumala tento efekt v rámci 125 direct-to-consumer společností a zjistila, že návštěvnost internetových stránek se v průběhu televizní kampaně zvyšuje v průměru o 84 %. Příjmy za prodané služby a produkty rostou těmto společnostem o dvouciferné až trojciferné hodnoty,“ doplňuje Müller.

Situace v zahraničí? Neustále rostoucí investice do TV reklamy

Trend navyšování investic do televizní reklamy ze strany e-commerce hráčů je ve světě patrný již několik let. Podle americké společnosti Video Advertising Bureau jsou dokonce společnosti označované jako FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) dohromady vůbec největším zadavatelem televizní reklamy v USA. Ještě v roce 2013 investovaly společně do televizní reklamy 1 miliardu USD a byly daleko za investicemi ze strany společností jako Procter & Gamble. Dnes je situace odlišná – investují do TV reklamy již přes 2,6 miliardy USD, což je o 18 % více než v roce 2018.3 „Ukazuje se, že televize je pro největší digitální společnosti stále důležitějším médiem. Vedle velkého zásahu lidí je pro ně televizní reklama také otázkou prestiže, budování značky a loajality zákazníků,“ uzavírá Müller.