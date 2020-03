Prestižní titul EY Podnikatel roku 2019 České republiky získal Oliver Dlouhý, zakladatel a majitel společnosti Kiwi.com s.r.o. Trofej pro nejlepšího podnikatele a celorepublikového vítěze si převzal v úterý 3. března večer v pražském paláci Žofín.

„Moc si tohoto úspěchu a ocenění vážím. Chtěl bych poděkovat celému mému týmu, rodině i kamarádům. Bez nich bych tu nebyl. V Čechách vnímám vlnu internetových globálních podnikatelů, ale je jich tu stále málo. I kdyby měl tento úspěch inspirovat jednoho dalšího podnikatele, budu mít velkou radost,“ sdělil své bezprostřední dojmy dvaatřicetiletý Oliver Dlouhý ze společnosti Kiwi.com s.r.o., držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky.

„Jubilejní dvacátý ročník soutěže EY Podnikatel roku České republiky byl nabitý podnikatelskými osobnostmi, o čemž svědčí i deset udělených krajských titulů. Dvaatřicetiletý Oliver Dlouhý, který na základě rozhodnutí poroty letos v celostátním klání zvítězil, je historicky druhým nejmladším reprezentantem České republiky, který v červnu pojede bojovat do Monte Carla na světové finále soutěže,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy, a dodala: „Věřím, že Oliver bude velmi cennou inspirací pro všechny, kteří váhají, zda se do podnikání pustit. Jsem přesvědčena, že jeho příběh zaujme i porotu celosvětového finále v Monte Carlu. Na vítěze z regionu střední a východní Evropy stále čekáme. Držím Oliverovi palce, aby tím prvním byl právě on, přestože konkurence v Monaku bude obrovská.“





EY Podnikatel roku 2019

Jak zakládal Kiwi.com

Oliver Dlouhý s přítelkyní před lety sháněli letenky do Portugalska. Přes různé vyhledávače jich údajně našli hodně, ale všechny byly příliš drahé. Ve snaze dostat se na místo levněji začali ručně zkoušet všemožné kombinace nízkonákladových společností. Cestu s několika přestupy složili z více letenek a stálo je to zhruba čtvrtinu toho, kolik za letenku z Prahy do Portugalska chtěl nejlevnější prodejce. Nikdo v té době komplexní systém na vyhledávání a propojování letů nespolupracujících aerolinek neměl, takže Dlouhého okamžitě napadlo, že v případě úspěšné automatizace by mohlo jít o velmi slibný byznys. Vzal svých našetřených 50 tisíc korun, našel společníka a v roce 2012 rozjeli portál SkyPicker na prodej letenek složených z unikátních kombinací letů. Po pár letech ho přejmenovali na Kiwi.com.

Z malého brněnského startupu je dnes globální společnost s téměř tisícovkou zaměstnanců v osmnácti pobočkách po celém světě. Další dva tisíce lidí pro Kiwi.com pracují externě. Centrála zůstává v Brně, kde je také část zákaznického servisu a vývoje. Ve firmě i přes raketový růst stále panuje otevřená a přátelská atmosféra. Sám Dlouhý se snaží jít příkladem, nezakrnět a neustále zaměstnance motivovat svými nápady a dlouhodobými vizemi.

Kiwi.com denně zpracuje 100 milionů vyhledávání a roční obrat v roce 2018 dosáhl téměř 30 miliard korun. Přes 40 procent generuje Evropa, čtvrtinu Amerika, zbytek Asie. Kromě letenek už dnes systém zahrnuje i pozemní dopravu. Jen po Evropě pracuje se zhruba šedesáti dopravci a jejich počet stále roste. Společnost si velmi zakládá na poskytovaném servisu a považuje ho za svou velkou konkurenční výhodu. O zákazníky se stará od začátku až do konce. Bez ohledu na to, jakou kombinaci dopravců si lidé zakoupí, Kiwi.com garantuje, že je do cíle dopraví i v případě zpoždění či zrušení některého ze spojů.

Dlouhý nezastírá, že podnikat začal primárně kvůli vidině zisku. Když se začalo dařit, jeho motivace se změnila a finanční stránka pro něj přestala být zásadní. Dnes chce prostřednictvím svých aktivit především zlepšovat okolní svět. Kromě neustálé snahy dělat cestování dostupnější a jednodušší se intenzivně zabývá problematikou udržitelnosti dopravy a aktivně se věnuje několika projektům v této oblasti. Jeho velkým vzorem je Elon Musk.

Oliver Dlouhý označuje Kiwi.com za tzv. virtuálního globálního superdopravce a jeho snem je agregovat celý svět dopravy tak, aby zákazník jednoduše pořídil tu nejlepší cestu z jakéhokoliv bodu A do jakéhokoliv bodu B kdekoliv na světě, ať už bude cestovat jakýmkoliv dopravním prostředkem. Od taxi, přes letadlo, až po sdílená kola či koloběžky.

Dlouhý bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže, které se uskuteční 4. – 7. června 2020 v Monte Carlu. O titul EY Světový podnikatel roku se utká s národními vítězi z přibližně šedesáti zemí světa. Od roku 2001, kdy se světový vítěz vyhlašuje, ještě nikdy nezvítězil podnikatel ze střední a východní Evropy. Vítězové posledních čtyř ročníků jsou z USA (2019), Brazílie (2018), Kanady (2017) a Austrálie (2016). Úplný přehled světových vítězů je uveden na https://podnikatelroku.cz/monte-carlo.

Další vítězové

Titul EY Technologický podnikatel roku 2019 získal Michal Tresner, majitel společnosti ThreatMark s.r.o., která podniká v oblasti kyberbezpečnosti.

Trofej pro EY Začínajícího podnikatele roku 2019 a zároveň Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh roku 2019 získal Václav Staněk, jehož společnost Vasky trade s.r.o. se zabývá ruční výrobou kožených bot a doplňků.

Od roku 2006 společnost EY uděluje cenu za společensky prospěšné podnikání. Letošním držitelem titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019 se stala dvojice bratranců Antonín Nekvinda a Josef Suchár z občanského spolku Sdružení Neratov, z.s.

Držitelé titulu EY Podnikatel roku

2019: Oliver Dlouhý, Kiwi.com s.r.o.

2018: Radka Prokopová a František Fabičovic, Alca plast

2017: Lubomír Stoklásek, AGROSTROJ Pelhřimov

2016: Petr Chmela, TESCOMA

2015: Zdeněk Pelc, GZ Digital Media

2014: Vlastislav Bříza, KOH-I-NOOR

2013: Jiří Hlavatý, JUTA

2012: František Piškanin, HOPI

2011: Jannis Samaras, Kofola

2010: Mariusz, Adam a Valdemar Walachové, WALMARK

2009: Eduard Kučera, AVAST Software

2008: Vladimír Kovář, Unicorn

2007: Tomáš Březina, BEST

2006: Pavel Juříček, BRANO Group

2005: Radim Jančura, STUDENT AGENCY

2004: Miroslav Řihák, ANECT

2003: Zbyněk Frolík, LINET

2002: Kvido Štěpánek, ISOLIT-BRAVO

2001: Zdeněk Jandejsek, RABBIT Trhový Štěpánov

2000: Kateřina Janků, MORAVIA IT