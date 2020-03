Koronavirem nejvíce zasažený italský region Lombardie, který se z 25 % podílí na HDP pomalu rostoucí italské ekonomiky, je v karanténě, která v současné době platí pro celou Itálii. S šířením nákazy jsou na tom podobně také oblasti Benátska a Emilia-Romagna, které dohromady tvoří 40 % HDP a z 50 % se podílí na exportu. „Do všech tří zasažených regionů se vyváží většina výrobků z České republiky, což v současnosti činí velký problém,“ uvádí Marek Atanasčev, vedoucí zahraniční kanceláře státní agentury CzechTrade v Miláně.

„Podle prognóz ekonomů by stačil měsíc ochromení Itálie, aby byl dopad na český export závažný. V současné době se s tíživou situací v Itálii potýkáme již 17 dní a do budoucna může být situace pro český export vážná hlavně v oblasti automotive nebo nábytkářství. Zároveň zde velmi trpí turismus, kdy se oproti loňskému roku v některých oblastech snížila návštěvnost i o 90 %,“ říká Marek Atanasčev.

Marek Atanasčev

Itálie je pro Českou republiku osmým největším vývozním trhem, kdy v loňském roce export činil přes 173 miliard korun. Mezi komodity s největším vývozem se řadí stroje, léky nebo automobily. Co se týče importu, Italové jsou pro tuzemsko pátým největším partnerem. Loňský dovoz přesáhl hranici 167 miliard korun a dominují mu automobily nebo ropa. Jelikož koronavirus zasáhl primárně průmyslově silný sever státu, italská vláda připravuje opatření na podporu ohrožené ekonomiky a snaží se, aby byl celkový dopad aktuální situace na ekonomiku co nejmenší.

12 miliard eur poputuje na zdravotní prostředky

„V současné chvíli vláda připravila budget ve výši 25 miliard eur na podporu italské ekonomiky, firem a fyzických osob. Počítá s okamžitým užitím 12 miliard, které budou rozděleny na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany. Následně budou poskytovány půjčky firmám, podpora rodinám, firmám k vyplácení mezd, snížení splátek na bydlení a další. Zároveň by 4 miliardy měly jít na podporu exportu,“ uvádí Atanasčev.

Tamní podniky tvoří 95 % malých a středních firem, na kterých je Itálie závislá a z toho důvodu se vláda chystá vyplácet finanční podporu. „Právě tyto podniky jsou na jakékoliv výkyvy nejvíce náchylné, ale italská vláda deklarovala, že nikdo kvůli koronaviru nepřijde o finanční prostředky,“ dodává Atanasčev.

„Italská vláda deklarovala, že nikdo kvůli koronaviru nepřijde o finanční prostředky“

Celá situace velmi silně dopadá také na módní průmysl. „Do Itálie každoročně přijíždí přibližně 6 000 000 Číňanů, kteří standardně projíždí na trase Milán-Řím, a jsou zároveň největší klientela pro prestižní módní italské značky. Tento fakt velmi narušil prodeje, které začaly klesat a v současné době jsou zastavené veškeré obchody a obchodní aktivity, které nesouvisí s prodejem potravin a léků,“ dodává Atanasčev.

Každodenní život v Itálii je zásadně omezen, což se, mimo jiné, začíná ukazovat jako fatální pro zahraniční obchod. Projevují se problémy s expedicí zboží do České republiky a dodávky se zpomalují.

„Itálie je jedním z našich největších obchodních partnerů a přeshraniční výměna je v podstatě ve všech sektorech. Italský tisk upozornil na problém s přechodem zboží přes hranici v průsmyku Brennero, což je hlavní tepna mezi Rakouskem a Itálií, kde denně projede 4 až 5 tisíc kamionů. V současné době se jejich počet snížil na polovinu, řidiči musí podstupovat zdravotní prohlídky a tvoří se kolony až k Bolzanu. Pro CzechTrade je také zásadní, že jsme až do července zrušili veškeré veletrhy a individuální schůzky s českými podnikateli na území Itálie, což pro naše klienty znamená zmaření obchodních příležitostí. Vládní dekret o karanténě je sice platný do 3. 4., ale může být prodloužen až na půl roku. Další věc je, že mnoho firem čerpá placené či neplacené dovolené nebo pracuje na Home Office a Italové většinou používají pevné linky, takže je těžké někoho zastihnout a plánovat další aktivity. Pozitivní je, že na straně našich klientů přetrvává optimistická nálada, že vše odezní a budeme moct pokračovat v rozjednaných plánech. Z naší strany jsme připraveni exportérům pomoci, jak jen to bude možné, “ říká Marek Atanasčev.

Foto: iStock