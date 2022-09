To nejtěžší rozhodnutí mého života bylo vlastně to nejjednodušší, říká v rozhovoru spoluzakladatelka serveru Telex.hu Veronika Munk, která v listopadu vystoupí na Foru Media.

Veronika Munk, zakládající šéfredaktorka a šéfka vývoje obsahu (head of content development) nezávislého maďarského online zpravodajského deníku Telex je oceňovanou novinářkou s dvacetiletou praxí.



V červenci roku 2020 opustila Veronika Munk společně se svými 80 kolegy redakci maďarského deníku Index kvůli vnějším politickým vlivům. Největší maďarský zpravodajský server tehdy procházel krizí, když se dostal pod tlak zadavatelů a mediálních firem blízkých Orbánově vládě. Novináři veřejně protestovali proti zásahům do obsahu a fungování redakce. V odpovědi na to byl vedením odvolán šéfredaktor Szabolsc Dull. Redakce se poté snažila o jeho návratu s vydavatelem jednat, ale neúspěšně. Následně novináři podali hormadně výpověď. Večer 24. července 2020 se v Budapešti konala několikatisícová demonstrace na podporu svobody médií.



Bývalí novináři Indexu se vzápětí vrhli do tvorby nového nezávislého zpravodajského portálu s názvem Telex, peníze na jeho spuštění a provoz sehnali prostřednictvím crowdfundingu. Jeho první šéfredaktorkou se stala Veronika Munk. Tuto funkci loni předala kolegovi Szabolcsovi Dullovi a nyní se stará o vývoj obsahu. Telex má dnes, po dvou letech fungování, 83 stálých zaměstnanců a 20 externistů.



Index.hu stále funguje. Má svou redakci, obsah, inzerci… Na události roku 2020 už se zapomnělo?

Já jsem rozhodně nezapomněla. Vlastně si ty události připomínám dodnes. Ale každopádně, Index je stále oblíbený zpravodajský portál, se zcela novým redakčním týmem. Značka je velmi silná, spousta z nás na tom hodně pracovala.



Jak vnímáte současnou náladu v maďarské společnosti, byli by lidé ochotni jít do ulic kvůli ohrožení svobody médií stejně jako přede dvěma lety?

Dobrá otázka, ale těžko soudit. Maďaři málokdy vyjdou do ulic, jsou to apolitičtí lidé. To, že do ulic vyšly tisíce lidí a demonstrovaly za svobodná média, když jsme Index opustili, bylo ojedinělé. V dnešním Maďarsku mnoho lidí jen nerado vyjadřuje své názory na veřejnosti z obav, že by jim to mohlo způsobit problémy například v práci. Zároveň si myslím, že existence Telexu, který čte 500 až 600 tisíc lidí denně a na jehož provoz přispívá menšími i většími částkami mnoho tisíc lidí, aby měli možnost konzumovat kvalitní obsah založený na faktech, je velmi dobrým indikátorem. Bez ohledu na protesty to ukazuje, že maďarské veřejnosti záleží na svobodném tisku.



Co pro vás jako ženu a matku žijící v Evropě znamená svoboda v kontextu událostí, které letos prožíváme? A jak vnímáte svobodu coby profesionál pracující v médiích?

Svoboda může pro různé lidi znamenat spoustu různých věcí. Bez ohledu na mé pohlaví to pro mě znamená, že se držím hodnot, které jsou pro mě důležité. V mé profesi, kterou je žurnalistika, jsou hodnoty a hranice naprosto jasné: musíte být co nejvíce nezávislí, transparentní, spravedliví, zvědaví a objektivní. Takže když musím dělat těžká rozhodnutí ohledně své profesní svobody, vždy hledám tyto jednoznačné hranice.



Vraťme se do roku 2020, kdy jste v létě společně se svými kolegy opustila po letech server Index.hu, na jehož budování jste se významně podílela. Vzpomenete si na to, jaké myšlenky a pocity vás provázely hodiny před vaší rezignací?

Nejsilnější pocit byl smutek. V Indexu jsem začínala jako stážistka a pak zde pracovala osmnáct let. Musela jsem se rozloučit s velmi důležitou a významnou částí svého života. Ale také jsem cítila, že tam nemohu zůstat, kvůli hodnotám, které pro mě byly důležité: být nezávislá, věřit ve svobodu tisku, jako novinář pracovat oproštěná od politických vlivů. Takže nejtěžší rozhodnutí mého života bylo vlastně to nejjednodušší.



Věřili jste tehdy, že bude možné vybudovat nezávislé a zdravé médium, které si za krátkou dobu své existence získá přes dva miliony čtenářů měsíčně?

Samozřejmě, že jsem tomu věřila, jinak bych se s kolegy nesnažila prorazit s tímto start­‑upem.



Telex.hu začal fungovat za devět týdnů po vašem odchodu. Bylo těžké zafinancovat jeho start?

Bylo to hodně těžké, protože jsme neměli nic. Neměli jsme peníze, neměli jsme kancelář, neměli jsme vybavení. Vždycky mě ale vybudování něčeho od nuly velice inspirovalo a připadalo mi tehdy, že jedinou chybou by bylo nepokusit se vytvořit nové médium. Naši čtenáři nás zahrnuli obrovskou solidaritou stejně jako ostatní mediální společnosti, dostalo se nám velké pomoci.



Věděli jste, kolik peněž budete na provoz potřebovat?

Měli jsme rozpočtový plán, ale netušili jsme, jestli čtenáři zaplatí, když jsme začali shánět peníze. Naší kampaní bylo jednoduché video, v němž jsem řekla, že chceme udržet redakční tým pohromadě a chceme získat peníze na nový zpravodajský portál. Za měsíc jsme vybrali milion eur. Poměrně rychle se ukázalo, že v maďarské společnosti je Telexu potřeba.



Od té doby jste se ohromně rozrostli…

… a zažili jsme mnoho zajímavých událostí: abychom vybudovali budoucnost Telexu, otevřeli jsme program stáží pro mladé lidi, máme síť korespondentů ve větších městech, abychom posílili celostátní pokrytí místními příběhy, máme rozsáhlou mezinárodní spolupráci, neustále informujeme o válečném vývoji, točíme dokumenty. Zkrátka, náš tým se nikdy nenudí.



Nyní vaše náklady na provoz pokrýváte největším dílem z čeho?

Pracujeme s hybridním modelem: příjmy od čtenářů doplňují inzertní příjmy. V našich zprávách o transparentnosti (transparency report) informujeme každých šest měsíců o tom, kolik máme peněz a jak je utrácíme. Spoléháme se na naše čtenáře, takže transparentnost je v tomto ohledu nezbytná.



Všimla jsem si, že Telex má svůj vlastní merch. Vídáte někdy lidi ve vašich tričkách podporujících svobodu slova heslem Nemlčte!?

Ano a vždy z toho mám velice dobrý pocit. Sama je nosím.