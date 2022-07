Letošní start projektu se symbolem levandulového cylindru získal desítky výstupů v médiích a jen na Instagramu zasáhl téměř čtvrt milionu lidí.

Projekt Fuck Cancer je inspirován celosvětovým konceptem boje proti rakovině. Za toto označení se staví mnoho onkologických pacientů i jejich podporovatelů bez rozdílu věku či národnosti. Iniciativa odstartovala poprvé i v ČR měsíční osvětovou kampaní letos na jaře.

Cílem kampaně s odvážným názvem je také zvyšování povědomí o problematice nádorových onemocnění u mladých lidí, zvyšování povědomí o možnostech prevence, nutnosti včasné diagnózy a důležitosti psychické vyrovnanosti a podpory.

„Někomu se může zdát, že je vyjádření v názvu iniciativy příliš silné, ale my všichni v rámci projektu máme problém pouze se slovem Cancer. Naopak slovo Fuck nás nechává chladnými. My víme, že tahle nemoc se s nikým nepáře, a proto ani my s ní nehodláme jednat v rukavičkách,“ uvádí spoluzakladatel projektu Petr Vančura a dodává: „Symbolem kampaně není však zvedlý prostředníček, ale levandulový cylindr, který hrdě nosí nejen onkologičtí pacienti, ale i jejich podporovatelé z řad široké veřejnosti společně s odborníky a veřejně známými osobnostmi.“

249 387

unikátních uživatelů Instagramu přišlo do kontaktu s nějakým příspěvkem kampaně, a to s nulovým marketingovým rozpočtem 49 735

lidí se proklikalo na instagramový účet projektu, což je zhruba 20 procent z těch, kdo příspěvky kampaně zaznamenali 7 582

sledujících získal profil projektu během kampaně, aktuálně jej sleduje 6 432 uživatelů Instagramu. Zhruba 80 procent je z cílové skupiny 18-34 let.

Cylindr je pro tvůrce projektu odvahy a síly a zároveň vyjádřením podpory těm, kteří se s onkologickým onemocněním potýkají. „V roce 2009 jsme stáli u začátku komunikace akce Movember, jehož cílem bylo zvyšování povědomí o zdraví mužů. Symbolem tohoto projektu je knír, který se stal fenoménem. Budeme rádi, když se to samé povede i u projektu Fuck Cancer a že se to bude na sociálních sítích a ideálně i v ulicích levandulovými cylindry jenom hemžit,“ dodal k symbolu projektu David Foldyna, spoluzakladatel projektu Fuck Cancer.

Během kampaně si cylindr hrdě nasazovali na své hlavy pacienti, ambasadoři i všichni podporovatelé, a šířili společně myšlenku podpory a empatie. Mladí i starší podporovali kampaň svojí kreativitou, které organizátoři nekladli meze, nebo pořízením fialového cylindru na podporu kampaně na mnoha desítkách míst po celé ČR či příspěvkem na portálu Hithit.cz. Projekt podpořily nejen známé tváře jako Jiří Langmajer, Mikýř, Maxim Habanec, Sharlota, Natálie Kotková či NobodyListen, ale také spousta dalších nejrůznějšími aktivitami.

„Za největší úspěch považujeme, že jsme tuto netradiční osvětovou kampaň primárně zviditelnili na sociálních sítích s celkovým dosahem 249 387 lidí. Počet sledujících na instagramovém účtu, který jsme si dali za cíl na 30 dní, jsme dosáhli již pátý den,“ upřesňuje Petr Vančura.

82

výstupů získala kampaň napříč mediálním spektrem v TV, rozhlasu i online 5,5

milionu lidí představovala metrika OTS (Opportunity to see)

K celkovému výsledku kampaně přispěla PR komunikace, která byla specifickým stylem přizpůsobena mladé generaci. Pomohla zajistit vizibilitu v hlavních médiích. PR komunikace zajistila 82 výstupů napříč mediálním spektrem. „Poradili jsme si i s přítomností peprného „Fuck“ v názvu a zajistili viditelnost tohoto loga i rozlišovacího prvku levandulového cylindru i v televizních reportážích a vstupech TV Nova, TV Seznam či ČT1. Opanovali jsme také radiový eter, na Expres radiu se o našem tématu mluvilo čtyři dny po sobě, slyšet jsme byli také na Čro1 Radiožurnálu, Frekvenci 1 či Radiu 1. Za zmínku také stojí originální představení na Forbes.cz a zviditelnění kampaně v rámci akce Forbes 30 pod 30,“ vypočítala agentura Aspen PR, která měla na starosti media relations Fuck Cancer. Dodává, že metrika OTS (Opportunity to see) se vyšplhala na hodnotu 5,5 milionu lidí a mediální hodnota výstupů na 3,6 milionu korun.