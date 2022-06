Apple se po sedmi letech vrátil na první příčku žebříčku Kantar BrandZ top 100. Společně s Googlem odsunul Amazon na třetí místo. Daří se luxusním značkám.

Hodnota značky Apple meziročně narostla o 55 procent na více než 947 miliard dolarů a poprvé od roku 2015 tak opět kraluje žebříčku BrandZ top 100 od společnosti Kantar. Firmě se totiž pořád daří diferenciace značky a navíc těží z diverzifikace byznysu od zařízení k softwaru i službám. Oproti loňskému roku poskočil vzhůru o jednu příčku, stejně jako letos druhý Google, jehož hodnota značky se přiblížila 820 miliardám dolarů, meziročně se zvýšila o 79 procent, čímž se mimochodem stal třetím nejrychleji rostoucím brandem. Apple s Googlem překonaly loňského vítěze Amazon, kterého letos odsunuly na třetí místo s hodnotou značky téměř 706 miliard dolarů (meziročně narostla o tři procenta).

Top 10 nejhodnotnějších značek podle Kantar BrandZ

Pořadí Značka Hodnota (v mld. USD) Meziroční změna Posun v pořadí 1. Apple 947 + 55 % + 1 2. Google 820 + 79 % + 1 3. Amazon 706 + 3 % – 2 4. Microsoft 612 + 49 % 0 5. Tencent 214 – 11 % 0 6. McDonald’s 197 + 27 % + 3 7. Visa 191 0 % + 1 8. Facebook 186 – 18 % – 2 9. Alibaba 170 – 14 % – 2 10. Louis Vuitton 124 + 64 % + 11

Podle propočtů Kantaru byly loni Apple a Amazon prvními značkami, jejichž hodnota se v historii žebříčku přehoupla přes půl bilionu dolarů, letos k nim přibyly Google a Microsoft. Příští rok se tak může relativně snadno stát, že hodnota alespoň jedné z nich překoná bilion dolarů.

První stovka nejúspěšnějších značek má celkově hodnotu 8,7 bilionu dolarů a meziročně si polepšily o 23 procent. Vedle toho globální ekonomika podle odhadů Světové banky loni meziročně rostla „jen“ o 5,1 procenta a pro letošek se očekává růst 2,9 procenta. Podle expertů Kantaru to ukazuje, že silné značky jsou odolnější i v těžkých časech, kam aktuální doba patří kvůli rostoucí inflaci a životním nákladům, dopadům pandemie a ruské invaze na Ukrajině.

V souvislosti s tím je zajímavé, jak moc se podle přehledu BrandZ top 100 dařilo luxusním značkám. Vidět je to například na tom, že Louis Vuitton meziročně poskočil o jedenáct příček a jako první luxusní brand se probojoval do první desítky žebříčku (s hodnotou zhruba 124 miliard dolarů a meziročním růstem o 64 procent), a že meziročně nejrychleji rostoucí značkou je Cartier (o 88 procent na 10 miliard dolarů). Kategorie luxusu si celkově meziročně polepšila o 45 procent.

Kantar to ve studii v žebříčku vysvětluje mimo jiné „skrytě prosperujícími“ zákazníky, kterým se i během posledních náročných let dařilo, protože těží z rostoucí poptávky zaměstnavatelů po lidech, zvyšující se hodnoty nemovitostí a podobně. Zároveň jsou to jasně a dlouhodobě odlišitelné značky, které díky své image dávají jistotu dlouhodobé kvality a třeba i investiční příležitosti.

„Louis Vuitton a Hermès nadále využívají svých rozpoznatelných předností k posílení své osobité identity. Jasné a konzistentní nasazení klíčových log, vzorů a produktů v průběhu desetiletí vybudovalo těmto luxusním hráčům jasnou identitu značky. V ekonomicky náročných dobách se bohatší spotřebitelé přiklánějí ke značkám, které jsou zdrojem útěchy, pohodlí a kontinuity,“ uvedl Martin Guerrieria, vedoucí oddělení Kantar BrandZ.