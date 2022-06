Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že ve se světě recykluje 20 až 70 procent plastů. Tím se ale zdaleka neblíží skutečnosti. Podle OECD[1] zprávy se totiž světově zrecykluje pouhých devět procent plastového odpadu. Plast jako hrozbu i nástroj vzniku unikátního modelu vyhynulého dinosaura přeměnila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Plastenco v 3D instalaci a na Světový den životního prostředí vyzvala 3D tiskaře, aby jí pomohli obří model z více než stovky dílků pomocí sdíleného tisku vytisknout. Vzniká výjimečné komunitní dílo – Pla(s)teosaurus, který míří do Národního muzea.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti 70 procent Čechů souhlasí, že za globální oteplování může z velké míry činnost člověka. Dvě třetiny české populace však věří, že i malými činy může každý člověk ovlivnit to, jak svět bude vypadat. Asociace společenské odpovědnosti se v rámci letošního ročníku Cen SDGs přidává ke kampani OSN s heslem Don’t Choose Extinction.

„Nevolte vyhynutí! To by nám řekl plateosaurus, nejrozšířenější druh evropského dinosaura. Rozhodli jsme se, že mu dáme slovo o 66 milionů let později. Jeho model jsme však připravili pomocí nových technologií a v souladu s udržitelností. Život mu nyní postupně vdechují 3D tiskaři z celého Česka, kteří od nás pro tisk dostanou filament z recyklovaného PETu,“ vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Tiskaři pod taktovkou Plastenco a výzkumného ústavu PETMAT společně vytvoří komunitní dílo o velikosti téměř šesti metrů na délku. „Z recyklované plastu právě teď vzniká společné dílo se silným poselstvím pro dnešní dobu. 3D socha vytvořená národem do Národního (muzea),“ říká Jitka Hvězdová z Plastenco design.

Pla(s)teosaurus bude poprvé odhalen 13. října 2022 v rámci mezinárodního Global Goals Summitu a galavečera předání Cen SDGs. Do konce roku si s ním může o reálné hrozbě našeho vyhynutí přijít popovídat kdokoli, a to do Národního muzea. „Podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu je zcela evidentní, že dopady změny klimatu nabývají na síle a s absolutní jistotou směřujeme ke světu, kde se nedá žit. Jasná akce proti klimatické krizi ale stále chybí. Slyšet lze jen výmluvy a plané sliby. Stále však můžeme navrátit rovnováhu a vyhynutí předejít. A svůj díl zodpovědnosti by měl nést každý z nás,“ dodává Mádlová.

Tlak na vládu, od vzdělávání k míru

Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos každoročně sleduje povědomí české veřejnosti o SDGs – tzv. Cílech udržitelného rozvoje od OSN. Z aktuálního výzkumu vyplývá, že alespoň základní informace o nich má 34 procent Čechů. „V loňském roce díky pandemii koronaviru a distanční výuce lidé akcentovali témata spojená se zdravím, ekonomikou a také kvalitním vzděláním. Letos významně dominuje téma udržitelných energií, dále pak mír a spravedlnost. Roste také vnímaná důležitost role mezinárodních organizací jakožto aktérů k naplňování SDGs, což také souvisí s aktuální situací,“ popisuje Markéta Kneblíková z výzkumné agentury Ipsos.

A jak jsou na tom Češi se znalostí pojmu Green Deal? Čtvrtina populace uvádí, že ví, co znamená. Nejčastěji si s ním spontánně spojí snižování emisí a uhlíkové stopy. Více než polovina české populace je nakloněna k řešení klimatických změn, a to přijetím takové legislativy, aby do roku 2050 byla Česká republika uhlíkově neutrální zemí.

Prestižní událost s občerstvením „ze zbytků”

Kromě zveřejnění těchto výsledků u příležitosti Světového dne životního prostředí otevírá Asociace společenské odpovědnosti prodej vstupenek na zmiňovaný Global Goals Summit pořádaný 13. října 2022 ve spolupráci s DVTV.cz. „Čekají na vás špičkoví mezinárodní řečníci, společně s celým týmem moderátorů DVTV probereme klíčová témata udržitelnosti, biodiverzity nebo umělé inteligence v byznysu i politice či inovativní přístupy a zkušenosti těch, kteří mění svět k lepšímu”, dodává Lucie Mádlová. Na to vše se návštěvníci summitu mohou těšit v historických prostorách Národního muzea v Praze.

Global Goals Summit je součástí Cen SDGs 2022 a jednat se bude o takzvaně uhlíkově neutrální události. Pořadatelé od samého počátku měří jejich uhlíkovou stopu, kterou pak ve spolupráci s organizací Plant-for-the-Planet vyrovnají sázením stromů symbolicky na mexickém Yucatánu. Stejně jako u všech masových vymírání i dinosaury po dopadu meteoritu právě na Yucatán dostihla především nerovnováha mezi kyslíkem a oxidem uhličitým v atmosféře. Chybět nebude ani zero waste občerstvení pod taktovkou White Circus, který ve spolupráci s Rohlík.cz vybere lokální suroviny s co nejnižší ekologickou stopou a další zachrání před expirací.

Letošní ročník Cen SDGs, světově unikátního ocenění za naplňování globálních cílů OSN, vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Evropskou komisí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Ernst & Young, Hello bank!, Heureka, Google, Unilever a Skupina ČEZ. Za mediální podpory DVTV.cz, Euronews, Euro, Forbes Česko, Marketing & Media a TV Nova. Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 30. června.

[1] OECD Global Plastics Outlook Database, dostupné zde: https://www.oecd.org/environment/plastic-pollution-is-growing-relentlessly-as-waste-management-and-recycling-fall-short.htm