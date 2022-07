Projekt k 50. výročí značky, který Lee režíroval a zahrál si v něm, přivedl do aplikací Nike nejvíce lidí v historii a přispěl k miliardovým tržbám.

„Všechno jsem viděl a všechno znám,“ mudroval v reklamě Seen It All pro Nike Spike Lee, který spot režíroval a sám si v něm zahrál. Opět přivedl na světlo světa postavu Marse Blackmona z filmu She’s Gotta Have It. To ale ještě netušil, že kampaň k 50. výročí existence značky mapující její historii, slavné sportovní okamžiky i politické kontroverze pomůže brandu k několika rekordům.

Při zveřejňování výsledků za poslední finanční čtvrtletí i uplynulý finanční rok uvedl šéf Nike John Donahoe, že kampaň zaznamenala neuvěřitelně silnou odezvu od spotřebitelů a na prodejní aplikace Nike přivedla nejvíce lidí v jejich historii. „Byla to výraznější reakce než v případě významných komerčních aktivit, což opět ukazuje, jak se podpora brandu může přetavit v engagement zákazníků,“ uvedl Donahoe podle magazínu Drum v hovoru s investory. S kampaní prý výrazně souzněli zástupci generace Z, díky nimž se stala virální na TikToku a zaujala první místo mezi hudebními trendy na této síti.

Výsledky Nike za celý finanční rok dosáhly 46,7 miliardy dolarů a meziročně narostly o šest procent. Tržby z digitálních prodejů překonaly hranici deseti miliard dolarů a prodeje na aplikacích představovaly více než polovinu. Dosáhly tak dvojnásobku oproti době před pandemií.

„Rostoucí digitální engagement přináší více vracejících se zákazníků, vyšší frekvenci nákupu i zvýšenou průměrnou hodnotu objednávky. S tím, jak se v retailu projevuje konsolidace a zákazníci se soustředí na méně digitálních platforem, pomáhají k dlouhodobému růstu výrazné zážitky spojené se značkou Nike,“ dodal finanční ředitel společnosti Matthew Friend.

Takový úspěch kampaně by pravděpodobně ani Mars Blackmon nečekal, a tak by mu stejně jako ve spotu mohla za generaci Z odpovědět postava Zimmie představovaná herečkou Indigo Hubbard-Salk: „Vím, že si myslíš, žes všechno viděl, ale bez urážky, ještě jsi neviděl nic.“