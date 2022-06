Na Cannes Lions čelíte FOMO na kritické hranici a stát se vám může cokoli, reportují z jihu Francie Martina Kalusová z Ogilvy a Tereza Kovandová z VMLY&R.

Cannes Lions je o čekání ve frontách, neustálém aktualizováním aplikace a denního rozvrhu vybraných přednášek, fenoménu FOMO na kritické hranici, ale také o všudypřítomné inspiraci, hrdosti, jak dokážeme kreativitou měnit svět k lepšímu i mraženém rosé.

Martina Kalusová, Ogilvy:

Kreativita má větší sílu, než jaderné zbraně

V neděli večer se ve festivalové aplikaci náhle objevilo oznámení o novém řečníkovi. Řečníkovi, na kterého se už hodinu před zahájením přednášky v největším sále festivalového paláce stála fronta. Čtyři kreativce z Ukrajiny na přednášce Ukrainian Creatives: Creativity Under Bombs doplnil Volodymyr Zelenskyj. Jak se dají využít kreativita a zkušenosti z reklamní agentury ve chvíli, kdy se ocitnete ve válce, uvedli přednášející krátkým ohlédnutím do jejich životů před 24. únorem. Jejich děsivá podobnost s těmi našimi, včetně obligátních agenturních slidů s výčtem ocenění a klientů, zvedla na závěr celý sál k dlouhému potlesku a stala se bezesporu nejsilnější „session“ letošního festivalu.

Hned druhý den přinesla do Cannes růžovou a třpytky Paris Hilton, která totéž provádí ve světě technologií a NFT. A to s velkým úspěchem, o čem svědčí i zisk její společnosti 11:11 Media.

Při hledání inspirace to vezměte od sklepa

Právě tam jsou totiž ve festivalovém paláci k vidění všechny shortlisty přihlášených prací zajišťující hodiny a hodiny procházení mezi tím nejlepším, co vzniklo ve světě reklamy napříč všemi myslitelnými disciplínami. Crème de la crème oceněné zlatým lvem či Grand Prix vám pak naservírují v Cannes každý večer v rámci vyhlašování jednotlivých kategorií.

Velké množství prací spojených s giganty rychlého občerstvení střídají kampaně menších lokálních klientů dokazující, že ke kreativitě nepotřebujete sexy zadání globálního lovebrandu, ale zlatého lva do výběhu můžete získat i spoluprací s pohřební službou nebo logistickou firmou zaměřenou na přepravu umění – doporučuji case Wilmore Funeral Home, Welti-Furrer nebo spojení vídeňského umění a platformy Only Fans.

Za zdmi paláce

Kolonádu lemují pláže propůjčené největším brandům. Hned první dny se nejoblíbenějším místem stala pláž Meta, kde se o vás postarají ve všech směrech tak, že jim pro tuto chvíli odpustíte i sporné zacházení s vlastními daty. Přesto Mark Zuckerberg na canneské slunce raději nedorazil.

Dorazil ale obří parník z doku jiného vizionáře, Valiant Lady. Loď společnosti Virgin Voyages nás vzala na výlet do světa experimentálních večeří o sedmi chodech a bazénových party ve výškách běžného českého paneláku.

V Cannes se vám může stát cokoliv, ať už dorazíte v maskáčích, obklopeni hvězdným třpytem nebo jste prostě reklamní lvíče.

Tereza Kovandová, VMLY&R:

Jonathan Johnsongriffin na pondělní přednášce Nike: There Is No Finish Line řekl: „V momentě, kdy začnete snít, začnete věřit.“ Tuto větu bych potvrdila a doplnila k ní: „V moment, kdy začnete věřit, vaše sny se začnou stávat skutečností.“ Nebo jak jinak mi chcete vysvětlit, že jsem se ocitla na Mezinárodním festivalu kreativity Cannes Lions?

Focus na trendy

VR. AR. Metaverse. NFT. Gaming. A v neposlední řadě Gen Z. To všechno jsou pojmy, které se čím dál více objevují v našich slovnících, i když si možná s nimi zrovna nevíme rady. A jsou to témata, která se z našich slovníků přesunou do našich každodenních životů. I proto se tato témata objevovala napříč celým programem. I se jmény, která byste pravděpodobně nečekali. Věděli jste, že Paris Hilton je nerd v utajení? Že má svůj vlastní svět v Robloxu? Že prodala NFT v hodnotě 1,11 milionu dolarů? Věděli jste, že Web 3.0 je o budování komunit, a je tedy čas proměnit vaše publika právě v ně?

Networking začíná na palubě

Nejen každému mladému lvovi bych doporučila, aby se nebál vystoupit ze své komfortní zóny a strávil nějaký́ čas na festivalu sám. Vedle toho, že se stane pánem svého vlastního času a programu, otevře se mu prostor poznávat nové lidi z oboru. Právě na social networking byl letošní Cannes Lions festival zaměřen. Všichni mladí lvové a lvice, kteří se zúčastnili globálního kola, dostali možnost zažít společný́ večer na vyletní lodi. A tak jsem se u jednoho stolu potkala s týmy z Chorvatska, Kostariky, Turecka, Nizozemska, Mexika nebo Japonska. A jestli jsme se jako agenturní zaměstnanci na něčem stoprocentně shodli? Všechny nás trápí vyplňování timesheetů.

Hledání nové perspektivy

Ve festivalovém paláci i na doprovodných programech v jeho okolí se každý́ den setkáte s neuvěřitelným množstvím informací. Zatímco objevujte TikTok, Meta se vám o pár metrů dál snaží prodat Reels a Reddit vás láká objevovat jejich platformu s chlazeným rosé. Když se na chvíli zastavíte a přestane se soustředit na to, jak se dostat na Spotify Beach, abyste zahlédli kousek Dua Lipa, možná najdete skulinku daleko od Boulevard de la Croisette.

Měla jsem tu možnost být mezi prvními marketéry, kteří v The Contagious Villa shlédli krátký dokumentární snímek „Kill Your Darlings”. Mluví o spoustě věcech, primárně o otázkách mladé kreativní directorky. Mým účelem ale není zmiňovat obsah. Budu ovšem s vámi sdílet hlavní myšlenku, kterou jsem si odnesla – pokud se na své pozici necítíte dobře, pravděpodobně jen nejste na správném místě. A já jsem.