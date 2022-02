Loni jsme díky sociálním sítím získali 35 procent klientů, letos to tipuji na polovinu, říká Jana Jáčová, zakladatelka společnosti UOL Účetnictví.

Jana Jáčová proslavila svou společnost ÚOL Účetnictví videy na sociálních sítích, která jí zpočátku někteří odborníci rozmlouvali. I přes TikTok ale získává zaměstnance, klienty a šíří povědomí o značce.

Proč jste se rozhodla o prezentaci s pomocí videí na sociálních sítích?

Nejsem žádný marketingový odborník, ale měla jsem pocit, že se byznys na sítě přesunul. Krátký, jasný obsah. Četla jsem články, kolik času lidé na sítích tráví. Navíc ta covidová situace ukazovala, že se musíte rychle přizpůsobit. Takže jsem si řekla, musíme za nimi a musíme hned. Nebylo to o žádné promyšlené strategii. Jsem nastavená tak, že se to vždy jde hned zkusit. Když nejde, nevadí a hned mám místo na harddisku na něco jiného.

Jak jste vybírali typ obsahu na sítě?

Na Facebooku lidé nejvíce hledají covidovou poradnu. Začali jsme denně dávat obsah, který pomáhal. Jako účetní firma máme 13 tisíc sledujících, a to není špatné. Na YouTube jsme obratem rozběhli webináře. Ani to jsme nepřipravovali měsíce. Kde natáčet? V zasedačce. Má někdo foťák, co může streamovat? Super. A jdeme udělat webinář. Účast od klientů velká. Dává to smysl a začneme postupně vylepšovat. A zvát i „neklienty“. Teď je webinář každých čtrnáct dnů. A přidali jsme další obsah – Daně k Janě. Teď už máme více než tisíc sledujících.

Na TikTok jste se jako účetní firma dostali jak?

Přemýšlela jsem, kde hledat lidi. Napadlo mne, že na TikToku by se dali hledat brigádníci. Začali jsme s ním v květnu 2021, ale Davida Duca z TikTokuj.cz jsem oslovila už v létě 2020. Tehdy mne slušně poslal někam, že TikTok není pro firmy a pro účetní obor zvlášť, tak ať se nezlobím. Já argumentovala tím, že dnes možná není, ale za pár měsíců bude a že je dobré s tím začít. Napsala jsem mu znova na jaře 2021 a to už nám školení udělal. Videa si točíme sami. Vždycky jedno dopoledne v týdnu natočíme pět až sedm videí. Obsah publikujeme denně od pondělí do pátku. Točení zabere tak hodinu, zhruba stejně příprava. Pak se ukázalo, že na TikToku je též hodně klientů, nejen děti. K HR tipům jsme tedy přidali podnikatelské tipy a fungují rovněž. A překvapivě nám TikTok nosí zákazníky. Vždy se snažím věci, které uděláme, použít i jinak.

Kde videa z TikToku používáte?

Když začaly fungovat „shorts“ na YouTube, dáváme krátká videa i tam. Občas nějaká na Facebook, i na LinkedInu to má fanoušky. Někdo mi do komentáře napsal, že je máme dávat na Instagram do Reels. Tak jsem se mrkla, co to je, koupila si školení na Instagram. Fungovalo též. Na začátku listopadu jsme měli 200 sledujících a dneska 4200. Na Instagram dáváme tipy i graficky. Takže teď nám dobře jede i instagramový účet a mně je jedno, jaká síť je zrovna v kurzu.

Jaké výsledky videa mají?

Sledujeme si, kde nás našli klienti, kteří si službu aktivují. V roce 2020 to vycházelo: 40 procent doporučení, 40 procent internet, 10 procent sociální sítě a 10 procent firemní auta či BB. Data za rok 2021 jsou: 40 procent doporučení, 35 procent sociální sítě, 15 procent internet a 10 procent firemní auta či BB. V roce 2021 nám přišlo asi 1000 nových klientů, takže se nám to vyplácí opravdu hodně. Letos podíl sítí tipuji na 50 procent. Pomohlo to i zaměstnaneckému brandu. Překvapivě ty HR tipy, u kterých jsem věděla, že „lempla to rozčílí“, ale pak máte dosah. Produktivního to zaujme. Díky sítím se nám hlásí hodně lidí a když potřebujeme v dané lokalitě jednoho člověka, zmínka na Facebooku uchazeče přinese. Přineslo to i povědomí o značce. Mám už hodně příhod, kdy lidé znají firmu z TikToku.

Kde vás poznávají?

Například nedávno byl kolega v České Lípě plánovat otevírací akci pobočky s doprovodným programem. Dal se do řeči se zhruba čtyřicetiletým majitelem restaurace naproti, aby poradil, kde to udělat, za kým jít… On se ptal, co jsme za firmu, kolega vysvětloval, že UOL Účetnictví, ale že to určitě nezná. Majitel restaurace odpověděl, že nás ale zná, protože nás sleduje na TikToku. A to jsem přesně chtěla.

Pomáhají videa i v B2B marketingu?

Myslím, že se v rámci B2B přeceňuje specifikace klienta. Musíte šířit povědomí i mezi neklienty. Oni mají kamarády, příbuzné a ti vás nakonec ke klientovi dovedou také. A pomáhají vám budovat „lovebrand“. Ten se buduje v B2C, ne v B2B. A tohle je cesta, jak to obejít. Alespoň já jsem si to tak vyhodnotila. Nakonec přišlo i potvrzení, že ta cesta je správná. Od jara 2020 publikujeme měsíčně e-booky na určitá témata, srozumitelnou a jednoduchou formou. Jsou velmi oblíbené. Zkusili jsme z nich vydat knihu: Neplaťte daně zbytečně. Prodalo se už něco přes 2000 kusů. Vydali jsme ji na konci října. Jediné promo bylo, že jsme dali „info“ na naše sítě.

Které další netradiční formy prezentace, jako jsou vaše soutěže o ceny, byste chtěli zkusit?

Soutěže děláme spíš jen pro radost sledujících. Teď budeme vždy soutěžit o Lego. My ho sbíráme – já Star Wars a manžel Technic. Máme doma tak 30 postavených modelů. Kdybych sbírala ubrusy, tak bychom snad soutěžili o ubrusy, ale to by mi snad kolega rozmluvil. Teď bych chtěla zkusit udělat soutěže o daňové přiznání zdarma. Získáme tím hodně klientů na jednorázové zpracování daní. Začala jsem se též zabývat e-learningem a mám nápad na nový projekt. Koupila jsem si též licenci do Monitory a pustím se do aktivního PR. Ale nejprve zkoumám terén. Ráda bych na podzim uspořádala účetní olympiádu pro střední školy. Cílem je rozšířit značku mezi studenty a jejich rodiče. A připravuji podnikatelský UOL Klub. Tady čekáme, jak se vyvine covidová situace.

Jaké další nástroje v marketingu jsou pro vás klíčové?

Jak jsem zmiňovala, nejsem odborník. Mému snažení říkám pocitový marketing. Důležitý je pro nás online i offline. Online v pořadí LinkedIn, Facebook, YouTube (webináře), Tiktok a Instagram. Offline máme obsáhlejší. Polepená auta, polepy výloh, občas bereme v „last minute“ BB, UOL Revue, e-booky, dárky za doporučení. A věřím, že se podaří účetní olympiáda a bude to každoroční akce, která se stane silným pilířem našeho marketingu.