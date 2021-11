Největší oborové setkání nabídlo hned tři akce v jedné: Forum Media, Effie stage a PR Summit. Více než čtyřicítku řečníků, z nichž polovina přijela ze zahraničí, si vyslechlo přes 650 účastníků. Diskutovalo se o dezinformacích i roli médií a komunikace v covidové éře.

Velký dojem zanechal v účastnících Michael Conrad, bývalý kreativní šéf Leo Burnett Worldwide a zakladatel Berlin School of Creative Leadership, který hned v úvodu ovládl hlavní scénu. „Každá opravdu povedená kampaň musí nutit k přemýšlení,“ řekl veterán reklamního byznysu, který je i na titulní straně aktuálního čísla časopisu Marketing & Media.

Na téma fake news vystoupil Juan Señor, prezident Innovation Media Consulting z velké Británie. Podle něj dezinformace paradoxně pomohou zachránit novinařinu. Během pandemie lidé přestali sbírat informace na Facebooku a naučili se chodit na zpravodajské weby, aby měli skutečně nezkreslené informace. „Lži a fake news budou v budoucnosti zadarmo, kdo bude chtít znát fakta a pravdu bude si za zprávy platit,“ řekl Seňor.

Ohledně výzev, které přinesl covid veřejnoprávním médiím, promluvil na hlavní scéně generální ředitel České televize Petr Dvořák a generální ředitel rakouské ORF Alexander Wrabetz.

Adrian Botan a Sigal Weber ze sítě McCann zase představili projekt ThisAbles pro Ikea. Hvězda polské reklamy Maciej Twardowski z Ogilvy vysvětlil, jak k záchraně světa pomáhají hravé kampaně.

Mr Public Relations na PR Summitu

Rich Leigh, zakladatel Radioactive PR a autor bestselleru Mýty o PR, který si jednou dokonce legálně změnil své jméno na Mr Public Relations zahájil PR Summit. Apeloval na experty, aby se nevěnovali jen prostředku příběhu, ale všem jeho částem. „Data a výzkum nám poskytují první třetinu příběhu. Podívejte se na trh a konkurenci, nemějte strach nesouhlasit s briefem klienta. Prostřední část příběhu, to je vaše silná stránka. Ale nezapomeňte na závěr, ujistěte se, která data chcete klientovi představit, abyste mu vysvětlili svůj přínosu a hodnotu. A řekněte ‚ne‘ AVE,“ plamenně zakončil své vystoupení Leigh.

Ze židlí svým energickým vystoupením všechny nadzvedla Sara Polak, Češka, která vystudovala archeologii a antropologii na University of Oxford a svou prezentaci přednesla v plynulé angličtině. Mladá žena umí propojit poznatky z antropologie s moderními digitálními výzvami. Všem tedy vysvětlila, že jako „zvířata“, kterými přes všechny vymoženosti moderní doby stále zůstáváme, se musíme naučit zorientovat v nové realitě světa, abychom přežili, stejně jako generace lidí před námi. „Ta myšlenka, že my jsme na nějakém vrcholném vývojovém stupni civilizace, je nesmyslná. To už si myslely starověké civilizace. Faktem je, že jsme tady jen dočasně a jsme vlastně takoví šimpanzi s iPhony,“ zdůraznila Polak.

Program na hlavním pódiu i celou konferenci zakončilo vystoupení bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Petra Pavla, který se také v letech 2015—2018 stal předsedou vojenského výboru NATO. Ve svém projevu se zaměřil na funkci slova jako zbraně.

Celou akcí v roli moderátorů jednotlivých scén provázeli Zuzana Tvarůžková z České televize, bývalý šéfredaktor MAM Filip Rožánek z Digizone.cz a Václav Sochor z Tipsportu, který také dříve působil v roli šéfredaktora MAM.

Těm, kteří nestihli některá vystoupení z nabitého programu, přinášíme reportáže a rozhovory na stránkách aktuálního MAM. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde. Všechny srdečně zveme na 22. ročník Forum Media.