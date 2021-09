Platforma Comparethemarket přidává v nové kampani od agentury VCCP Blue ke slavné surikatě další maskoty.

Britská platforma pro srovnávání finančních služeb Comparethemarket v nové kampani od agentury VCCP Blue (ve spolupráci s agenturami Wavemaker, Havas a Exposure) ukazuje zákazníkům, že existuje mnoho možností pro efektivní správu financí. Vychytávky v novém animovaném spotu od produkční společnosti Passion Pictures a režiséra Davida Scanlona představuje šestice superzločinců, mezi nimiž je pštrosice specializující se na krádeže klenotů, myšák s útočnými roboty nebo třeba zaječice s laserovými hudebními nástroji. Na uzdě a na straně dobra je ale drží oblíbený maskot platformy, vznešená surikata Aleksandr Orlov.

Slogan „Good Things Happen When You Meerkat Your Money“ ve volném překladu znamená „Stávají se dobré věci, když si hlídáte peníze“. Poukazuje na rozšiřování možností srovnávání různých finančních služeb a nástrojů, jimiž mohou uživatelé platformy ušetřit a hlídat své výdaje. Navazuje na déle než dekádu trvající komunikaci brandu Comparethemarket, v jejímž centru stojí jako maskoti surikaty v čele se šlechticem Aleksandrem Orlovem. První spot stál na anglické slovní hříčce zaměňující „meerkat“ (surikata) a „market“ (trh). Orlov v něm nabádal zájemce o služby firmy, aby pro srovnávání trhu s pojištěním chodili na webové stránky „compare the market“ a ne na „compare the meerkat“, protože kvůli záměnám trpí ekonomika i život v surikatí vesnici Meerkovo.

Na surikaty neustále hlídající své okolí pořád odkazuje i slogan „Meerkat Your Money“, který přeneseně znamená „hlídejte si peníze“. „Nová kampaň je dalším krokem v evoluci značky naší platformy, která je čím dál tím častěji prvním místem, kam lidé chodí řešit své finance. Doufáme, že fanoušci surikat si tuto naši novou kapitolu oblíbí stejně jako my,“ uvedla Kristin Sonfield, šéfka brandu and komunikace Comparethemarket.

Vedle hlavního sedmdesátisekundového spotu bude v britské TV a v onlinu k vidění i minutová a půlminutová verze. Kampaň poběží i na digitálních venkovních nosičích, sociálních sítích, využije influencery, PR i CXM. Superzločinci budou narušovat vysílání reklam, „unášet vysílání“ rozhlasu a budou hledáni na plakátech ve venkovní reklamě.