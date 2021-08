V ostré konkurenci se nesmí budování značky podcenit. Nejlepší cestou je kombinace výkonnostních i brandových kampaní. Jakou frekvenci a formáty ale zvolit?

Minulý rok e­‑shopy rostly doslova jako houby po dešti. Obchodníci, kteří dříve neměli internetové obchody, ale jen kamenné prodejny, je horečně zřizovali, protože si uvědomili, že půjde na dlouhou dobu o jediný spolehlivý prodejní kanál.

Doba koronavirová přesunula řadu značek z kamenných prodejen na internet. „Je znát, že online podnikání se přizpůsobují jak globální hráči, tak i drobní živnostníci nebo zcela nově vznikající obchody nabízející celé spektrum zboží. Budování brandu tak zejména v oblasti e­‑commerce nyní hraje velkou roli,“ uvádí Jan Kriegel, manažer nákupního rádce Zboží.cz. Tomu se i přes rozvolňování a přesun lidí částečně zpět do kamenných prodejen daří růst, v minulém měsíci to bylo meziročně o 28 procent.

Významnou roli v oslovení brandovou kampaní hraje její frekvence. Přiložená tabulka ukazuje, kdy je vhodné frekvenci oslovování snížit, či zvýšit. Řada hráčů výkonnostním kampaním holduje ve velkém. Jejich přístup by se dal shrnout: „Když kampaň neplní výkonnostní parametry jako je CTR, ROAS, PNO, ROI, tak ji vypínám.” Podle obchodního ředitele Seznam.cz Tomáše Búřila jde o efektivní přístup, kdy značky chtějí investice dostat co nejrychleji zpět. „Je třeba ale brát v úvahu, že takto dosahujeme krátkodobé efektivity. V dlouhodobé perspektivě se připravujeme o potenciál růstu. V delším období mají největší efekt kampaně výkonnostní v kombinaci s brandovými,“ uvádí Búřil. Brandy jako Alza, McDonald‘s či KFC ostatně investovaly nemalé peníze do brandových kampaní.

„Investice do brandových kampaní jsou důležitou součástí marketingu, a zejména v případě vysoké konkurence v daném segmentu dokáží úspěšně vytvářet rozdíly mezi konkurenty. Tyto kampaně pozitivně ovlivňují fungování výkonnostního marketingu. V případě vysokých investic do brandových kampaní mohou zlepšit výkonnostní metriky o desítky procent. Nebavíme se přitom jen o konverzích jako takových, ale také o sekundárních metrik,” popisuje Petr Princ, marketingový manažer Klik.cz.

Jak vyhodnocovat brandové kampaně?

Brandové kampaně se dají vyhodnocovat podle mnoha metrik. Je možné měřit zásah a frekvence, vybavení si reklamy, můžete vyzkoušet brandtracking, orientovat se podle zvýšení hledanosti značky a sledovat návštěvnost stránek značky, vodítkem se může stát i zvýšení přímé návštěvnosti. „Na úspěch může upozornit i zvýšená efektivita výkonnostních kampaní, která jde zpravidla ruku v ruce s těmi brandovými. Dobrá brandová kampaň nepochybně stojí i za dlouhodobým růstem obratu a zisku z kampaní,“ popisuje Búřil.

Zdroj: Seznam.cz

Podle něj se s inzercí začínající typický klient na Seznamu nejdříve zaměřuje na výkonnost reklamních sdělení. Pak většinou dlouho optimalizuje kampaně a ladí klíčová slova. „Následně ale pozná, že zkrátka musí zvětšovat publikum i mimo zájmovou skupinu. A to může dělat jedině tak, že bude budovat brand. Tím docílí toho, že se lidé nebudou zajímat jen o jeden jeho konkrétní promovaný produkt, ale o celý jeho sortiment a značku jako takovou. V dlouhodobém horizontu jde ve všech segmentech vždy o konkurenční výhodu a pandemie to jasně ukázala,“ říká Búřil.

Jak udělat, aby byl brand v kampani opravdu vidět?

„Samozřejmě i v online je nutné respektovat ,brand codes‘, tedy nejen logo, slogan, ale i tonalitu sdělení, případně využívat i maskota nebo melodii spojenou se značkou. Současně je nutné vybírat pro brandovou kampaň vhodné formáty, weby s vysokou vizibilitou reklamy, a zároveň hlídat kontext, ve kterém se komunikace značky zobrazuje,” uvádí Jiří Herian, vedoucí marketingového oddělení Seznam.cz. Značkám radí inzerovat na webech. které nejsou přehlcené agresivní reklamou, a využívat video.

„Říká se, že nic nevytváří značku tak, jako emoce a nic nevytváří emoce tak, jako video. Perfektně zvládne vzbudit v lidech povědomí o značce a vytvořit k ní vztah. Budování příběhu značky a vzbuzování emocí jde videoformátům na jedničku,” uzavírá Herian.

Jak na efektivní brandové bannery?