Představte si, že vás reklama osloví vaším jménem, poradí vám s vyúčtováním a doporučí produkt, který opravdu hledáte. Takový efekt mají personalizovaná videa přenášející zážitek z osobní komunikace do online prostředí. V Česku se s nimi dosud setkal přes milion lidí, jejich obliba u značek dále roste.

Nejčastěji je využívají banky, pojišťovny, dodavatelé energií nebo velké e­‑shopy. Personalizovaná videa diváky totiž umí vtáhnout do děje, což dokazuje míra zhlédnutí do konce, která se často přehoupne přes 90 procent. Proč tedy v minulosti nedostávala takový prostor? Vždyť se v různých formách objevují nejméně deset let. Až nyní se ale daří překonávat bariéry, které masivnější nasazení komplikovaly. Patřily mezi ně: kreativa, připravenost dat a distribuční kanály. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Kreativa

Kvalitní koncept a exekuce jsou u personalizovaných videí stejně důležité, jako u každého jiného média. Dobré kreativní agentury se už naučily, že personalizovaná videa nejsou jen klasická „masová“ videa s nalepeným oslovením, ale že struktura příběhu musí odrážet fakt, že víte přesně, s kým mluvíte a co mu konkrétně chcete říct. To nahrává i konceptům, které nemusejí být produkčně nikterak náročné a dají se jednoduše dotočit například během přípravy obsahu pro televizní nebo online video kampaně. Což výrazně snižuje náklady spojené s tvorbou videa. U exekuce je zároveň důležitý předpoklad, že tvůrce nemůžete nutit učit se kvůli personalizovaným videím úplně novou technologii pro editaci videa. Naštěstí začaly vznikat platformy, které využívají pro práci videoeditora již existující, v oboru běžné nástroje jako například Adobe After Effects. To usnadňuje adopci nové technologie a odbourává veškeré kreativní limity.

Připravenost dat

Klientská data jsou stálé téma, a to jak z pohledu jejich čistoty, tak také jednoduchosti „přelévání“ mezi firemními systémy. Digitální transformace (a také covid a nemožnost osobních setkání) dala ještě větší důraz na potřebu jejich kvalitní správy a využití nejen pro marketing. Systémy pro správu dat jako například CRM, CDP či databáze již běžně podporují integraci s dalšími systémy přes rozhraní API nebo umožňují propojení díky nástrojům jako Integromat nebo Zapier. Pokud tedy zvolíte správnou video personalizační platformu, jako třeba Motionlab.io, může být integrace a spuštění video personalizace otázkou několika kliknutí (a sekund).

Distribuční kanály

Dominantní roli v distribuci personalizovaných videí hrál e­‑mailing, u kterého je přehrání videí limitováno mírou otevřenosti. Dnes už klienti kombinují kanálů daleko více, díky integracím mohou personalizovaná videa rozesílat také například za pomoci MMS, prostřednictvím komunikačních aplikací jako Viber, push notifikací nebo v rámci zákaznických center a aplikací. Významně rostoucí roli mají také on­‑demand televizní služby, které diváky personalizovaně oslovují u soustředěného sledování oblíbených filmů a seriálů.

Kam kráčí personalizace?

Dnes máme technologické platformy, díky kterým klienti úspěšně vytvářejí a distribuují personalizovaná videa pro stovky tisíc zákazníků. Do budoucna vidím posun k nasazování v celém zákaznickém životním cyklu. Při nákupu na e­‑shopu může přijít automatizovaná personalizovaná připomínka, že jste zboží zapomněl v košíku, poté jako potvrzení objednávky s návrhem up­‑sellu nebo při milníku v rámci věrnostního programu. Personalizovaná videa budou pomáhat budování vztahu, jaký jste si vytvořili v kavárně na rohu, kde ani nemusíte objednávat, protože obsluha ví, že jste přišli na espresso a bábovku.